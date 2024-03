L’AFP Giovinazzo perde una gara al cardiopalma

Nuova sconfitta per l', che nella 24esima giornata di campionato non riesce ad avere la meglio sule chiude una intensa gara casalinga con il risultato di. Eppure le premesse sembravano diverse.L'AFP si presenta in pista con Dangelico, Le Berre, Rubio Civit, Colamaria e De Bari e al 1' il capitano colpisce il palo. Il vantaggio è nell'aria perché poco doposi accentra con la pallina incollata alla stecca e va a segno. Al 5' Colamaria viene steso a centrocampo e Ipinazar va fuori con un cartellino blu; lo stessobatte il tiro diretto ma il portiere devia alzando la pallina. Rimedia nell'azione seguente, quando dalla sinistra taglia verso il centro e sorprende Carrion Zanetti. All'8' De Bari interviene con troppa foga in fase difensiva e gli arbitri assegnano un rigore ma Lombardi scheggia soltanto la traversa. Un minuto più tardi Borgo frana su Le Berre e guadagna un cartellino blu; il tiro diretto diè freddo e preciso per il momentaneo 3-0 che fa impazzire i tifosi. Al 14', mentre la squadra di casa attacca incessantemente, in contropiede Borgo pesca al centroche entra in porta assieme alla pallina. Al 18' un passaggio filtrante dalla destra trova, abile a beffare Mezzina suo marcatore e ad accorciare le distanze. Al 23' Colamaria, in attacco, colpisce Cardoso con una manata al volto e il cartellino blu è inevitabile; sul tiro direttofa avanzare Dangelico e riesce ad aggirarlo. Pochi secondi dopo il Montebello commette il decimo fallo, Mura si incarica di battere il tiro diretto che si stampa sul palo. Non passa nemmeno un minuto e Rubio Civit vedepronto sulla linea per la più facile delle deviazioni. Riprende il gioco etrova il nuovo pareggio con cui si va al riposo.Al 2' del secondo tempo Ipinazar atterraed è cartellino blu; il tiro diretto del talento giovinazzese spiazza il portiere e riporta in avanti la squadra di casa. Al 6' fallo in area vicentina, Colamaria dal dischetto trova l'opposizione dei gambali di Carrion Zanetti. Al 15' una palla persa in attacco lancia in contropiedeche di potenza e precisione trova l'angolino giusto. Al 18' gli ospiti passano per la prima volta in vantaggio con; un minuto dopo arriva il decimo fallo AFP ma Dangelico chiude la porta a Borgo sul tiro diretto. Ancora un giro di lancetta e il Montebello raggiunge quota quindici falli ma il tiro diretto di Colamaria è alto. Pochi secondi di gioco e Borgo induce Rubio Civit al fallo da cartellino blu. Cardoso si fa parare il tiro diretto; nel prosieguo dell'azione è lo stessoa colpire di prima. Nemmeno il tempo di riprendere e segna anche. Al 22' Cardoso aggancia Colamaria ed è cartellino blu ma il tiro diretto di Mura viene parato. Un minuto dopo, quasi da fermo, ritrova il gol con l'aiuto del palo interno. Al 24' sgambetto di Borgo a Colamaria sanzionato con un penalty battuto da Rubio Civit ma parato. La formazione di casa è tutta in avanti e, tutto solo davanti al portiere, viene visto dai suoi compagni e non può sbagliare. Nell'ultimo minutodribbla in area e segna, poi colpisce anche un palo. A 12" dalla fine la rete diche chiude il match sul 7-10.Il Montebello Hockey fa sua una sfida dai ritmi altissimi e molto muscolare, segnata da ben sei cartellini blu, e si porta all'ottavo posto in vista degli imminenti play-off.L'AFP invece parte benissimo, con un Colamaria che riesce a mettere a segno ben 5 reti. Sono però tanti gli errori sotto porta, pagati poi negli ultimi 10 minuti con la raffica di gol vicentina che ha trasformato in una sconfitta difficile da evitare quella che sembrava una vittoria alla portata. Nessun punto è stato recuperato al Breganze, anche se sarebbe stato molto utile in chiave play-out. Ora si tornerà in pista tra tre settimane, dopo le festività pasquali, e occorrerà davvero provare il tutto per tutto.