AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

L’AFP Giovinazzo è ancora viva

I biancoverdi trascinati da Clavel riescono nell’impresa di battere 5-2 il Viareggio terzo in classifica

Giovinazzo - giovedì 26 marzo 2026 07.30
Nel momento di massima difficoltà vengono fuori l'orgoglio e il carattere dell'AFP Giovinazzo che, nel recupero della 22esima giornata di campionato, riesce a battere 5-2 il CGC Viareggio terzo in classifica.

Al 9' tiro di Amato respinto dal portiere, Mezzina recupera palla e la mette al centro per la rete di Clavel. Gli ospiti aumentano la pressione e Bovo ha il suo da fare ma al 17' Maturano percorre la linea sinistra e fa un assist al bacio per il raddoppio di Clavel. Al penultimo minuto Gomez nega la gioia del gol a Cardoso, palla buttata in avanti e Muglia la lascia ad Ambrosio che, tutto solo davanti alla porta, accorcia le distanze.

Si riparte da un parziale di 2-1. Al 9' disattenzione difensiva dei padroni di casa, palla persa nella propria area che arriva a Lombardi per il pareggio. Due minuti dopo Cardoso parte dalla propria metà campo, con una serpentina arriva davanti a Gomez che lo atterra coi pattini e rimedia un cartellino blu. Poco dopo il tiro di Mura rimbalza sulla balaustra e trova la stecca di Clavel per il nuovo vantaggio. Al 21' decimo fallo viareggino, Cardoso va al tiro diretto, ipnotizza Gomez e lo punisce con un alza e schiaccia. Passano due minuti e c'è un cartellino blu per Ambrosio. Tante occasioni su entrambi i fronti negli ultimi concitati minuti, poi a 9" dalla sirena Clavel ruba palla a Torner, si invola, lascia indietro il difensore e cala il suo poker per un mercoledì da leoni.

Contro ogni pronostico, l'AFP vince 5-2 e, con questa vittoria contro la squadra di De Gerone impegnata a difendere la terza piazza, si riavvicina al Forte dei Marmi quartultimo. A tre giornate dalla regular season può persino tornare a sperare di tirarsi fuori dal rischio di playout, motivo per cui il prossimo match casalingo di sabato contro il Castiglione è più che mai di fondamentale importanza.
Classifica
UBROKER BASSANO 60
HOCKEY TRISSINO 59
CGC VIAREGGIO 48
WHY SPORT VALDAGNO 48
BCC CENTROPADANA A.LODI 44
TEAMSERVICECAR MONZA 42
CP GROSSETO 1951 34
HOCKEY SARZANA 28
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 28
TR AZZURRA NOVARA 20
HC FORTE DEI MARMI 18
INDECO AFP GIOVINAZZO 17
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 10
HOCKEY BREGANZE 6
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