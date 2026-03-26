L’AFP Giovinazzo è ancora viva

Nel momento di massima difficoltà vengono fuori l'orgoglio e il carattere dell'che, nel recupero della 22esima giornata di campionato, riesce a battereilterzo in classifica.Al 9' tiro di Amato respinto dal portiere, Mezzina recupera palla e la mette al centro per la rete di. Gli ospiti aumentano la pressione e Bovo ha il suo da fare ma al 17' Maturano percorre la linea sinistra e fa un assist al bacio per il raddoppio di. Al penultimo minuto Gomez nega la gioia del gol a Cardoso, palla buttata in avanti e Muglia la lascia adche, tutto solo davanti alla porta, accorcia le distanze.Si riparte da un parziale di 2-1. Al 9' disattenzione difensiva dei padroni di casa, palla persa nella propria area che arriva aper il pareggio. Due minuti dopo Cardoso parte dalla propria metà campo, con una serpentina arriva davanti a Gomez che lo atterra coi pattini e rimedia un cartellino blu. Poco dopo il tiro di Mura rimbalza sulla balaustra e trova la stecca diper il nuovo vantaggio. Al 21' decimo fallo viareggino,va al tiro diretto, ipnotizza Gomez e lo punisce con un alza e schiaccia. Passano due minuti e c'è un cartellino blu per Ambrosio. Tante occasioni su entrambi i fronti negli ultimi concitati minuti, poi a 9" dalla sirenaruba palla a Torner, si invola, lascia indietro il difensore e cala il suo poker per un mercoledì da leoni.Contro ogni pronostico, l'e, con questa vittoria contro la squadra di De Gerone impegnata a difendere la terza piazza, si riavvicina al Forte dei Marmi quartultimo. A tre giornate dalla regular season può persino tornare a sperare di tirarsi fuori dal rischio di playout, motivo per cui il prossimo match casalingo di sabato contro il Castiglione è più che mai di fondamentale importanza.