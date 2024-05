L’AFP Giovinazzo chiude la stagione a Breganze

Sesta e ultima giornata dei playout di serie A1 di hockey pista. Stasera, alle ore 20.45, l'sarà ospite dell'Sulla carta avrebbe dovuto essere il match di ritorno di uno spareggio salvezza tra le maggiori indiziate a lasciare la massima serie. E invece sabato scorso l'battendo 5-3 l'HRC Monza, all'ultima partita con il giovinazzese Tommaso Colamaria sulla panchina, e. La squadra allenata da Pino Marzella ha regalato ai tanti tifosi accorsi al PalaPansini una prestazione convincente e, nonostante il momentaneo pareggio subito ad inizio secondo tempo, ha controllato il gioco e vinto con la tripletta di Mura e le reti di Rubio Civit e Clavel.L', fermo come da calendario, ha fatto da spettatore e al fischio finale non ha potuto far altro che arrendersi alla matematica. Avrebbe voluto giocarsela al Pala Ferrarin dopo aver bloccato sul pari il Monza e prendersi quindi la rivincita sul Giovinazzo dopo la sconfitta in gara 2 di tre settimane fa. Invece potrà solo salutare la propria tifoseria e la massima serie rendendo omaggio a Massimo Tataranni, giunto a metà stagione dopo il ritiro del Vercelli e ora giunto ai titoli finali in una stagione che lo ha molto deluso, sportivamente e umanamente.Per l'AFP Giovinazzo, che ha a lungo festeggiato la permanenza nell'hockey che conta, l'ultima faticosa trasferta ma anche la più piacevole di una annata molto faticosa ma salvata in extremis, vendicando, qualora fosse possibile, quello scudetto che proprio il Breganze negò ai colori biancoverdi nel 1979, prima che arrivassero gli unici grandi trofei della storia.