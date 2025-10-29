FB IMG. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

L'AFP Giovinazzo anche di mercoledì

Questa sera turno infrasettimanale di campionato in trasferta a Follonica

Giovinazzo - mercoledì 29 ottobre 2025
Primo turno infrasettimanale per l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.45, affronterà il Follonica Hockey.
In un Capannino deserto e silenzioso per la gara a porte chiuse, i biancoverdi inseguono ancora una volta i primi punti in questo campionato. Depalma, che da sabato ha ritrovato a tempo pieno capitan Amato dopo l'infortunio, spera in una vittoria al quarto tentativo. Nelle prime tre giornate, infatti, i biancoverdi hanno incassato tre sconfitte, l'ultima delle quali contro il Forte dei Marmi. Nel 5-6 contro i rossoblu, l'AFP Giovinazzo ha vissuto emozioni contrastanti: prima la sofferenza per un primo tempo terminato in svantaggio, poi il sollievo quando è riuscita a ribaltare il risultato grazie a Cardoso e Clavel e infine la forte delusione per aver gettato via una grande occasione di far punti.
Il Follonica Hockey invece è a quota 4 punti per aver vinto la prima partita contro il Breganze e pareggiato la seconda contro il Sarzana. Qualche giorno fa poi la sconfitta contro il Trissino per 7-0. Il tecnico Sergio Silva sta affrontando questa stagione con una rosa completamente rinnovata dopo l'addio di Montigel, Barozzi e Marco Pagnini. Sono rimasti Federico Pagnini, Davide e Francesco Banini, è tornato Fantozzi dal Trissino e, per il progetto che punta sui giovani, sono in squadra anche il portiere Mugnaini e l'attaccante ex Novara Oscar Vega.
I punti in palio sulla Pista Armeni sono importantissimi per muovere la classifica ma, per entrambe le contendenti, sono addirittura fondamentali per il morale e per ritrovare una spinta per i prossimi impegni.
