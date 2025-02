L'AFP Giovinazzo agguanta il pari

La prima rete del match viene segnata al 6': gli ospiti aprono il gioco con una bella triangolazione da un lato all'altro che Davide Banini chiude a rete centralmente. L'AFP inizia un tiro al bersaglio ma solo dalla distanza, senza riuscire ad arrivare sotto porta perché la difesa follonichese si alza e fa densità; nella propria metà campo invece riesce sempre a spezzare le azioni avversarie, anche grazie al solito Veludo. Allo scadere del primo tempo, Cardoso sterza in area e Thiel lo stende causando un rigore che però Amato spara alto.

Nella ripresa i padroni di casa avrebbero diverse occasioni ma, anche per distrazione, si perdono sull'ultimo passaggio. Al 12' blocco a centropista ritenuto falloso dagli arbitri e Colamaria finisce fuori per cartellino blu, ma il tiro diretto di Davide Banini trova l'opposizione di Veludo. Ancora in inferiorità numerica, i biancoverdi subiscono il raddoppio: Francesco Banini, marcato largo, riceve un passaggio orizzontale sulla trequarti e piazza il tiro che finisce dentro. Al 19' il capitano Pagnini, con una trattenuta, commette il decimo fallo di squadra, Tabarelli si incarica di battere il tiro diretto, alza la pallina e supera Barozzi. Due minuti dopo cartellino blu per Davide Banini, Tabarelli va al tiro diretto ma la stecca del portiere chiude lo specchio. Nello stesso minuto Amato riceve la pallina e di prima la scaraventa in porta per il pareggio. La panchina dei toscani protesta nel finale con gli arbitri Ferraro e Iuorio per il cronometro fermato con due secondi di ritardo, ma i giochi ormai sono fatti.



Al PalaPansini finisce 2-2 e, per il livello dell'avversaria e l'andamento dell'incontro, si tratta sicuramente di un punto guadagnato. In virtù della sconfitta del Grosseto contro il Sarzana, l'AFP Giovinazzo è ancora all'ottavo posto ma non più a pari punti. Anche il Monza pareggia per cui la distanza dal settimo posto resta immutata a quota tre punti. E sabato prossimo il calendario propone proprio la sfida Monza - Giovinazzo.

Un punto importante quello conquistato ieri sera al PalaPansini dall'. Nella 20esima giornata di campionato, i biancoverdi riescono a pareggiarecontro ildopo essere stati in svantaggio per gran parte della gara.