L'Academy Giovinazzo spaventa la capolista Acquaviva, ma perde 3-1

L'cade sul rettangolo del Football Acquaviva primo in classifica. Lo fa dopo due ics di fila, impattando all'iniziale vantaggio della prima della classe e cedendo solo nel finale con il risultato finale di. Restano solo gli applausi per la squadra biancoverde, che forse avrebbe preferito i punti, ma tant'è.Che sarebbe stato un pomeriggio complicato per la battistrada del girone unico del campionato di Terza Categoria si sapeva, ma che la squadra di, nel sesto turno d'andata, dominasse per un tempo non era cosa di facile previsione. I giovinazzesi danno filo da torcere ai locali, costretti anche a sbattere contro il muro di, prodigioso nel respingere un penalty. L'Acquaviva sblocca comunque la gara prima del riposo, portandosi in vantaggio al 36'. Al riposo è 1-0.Nella ripresa i biancoverdi prendono il controllo del pallone e cominciano a cercare dapprima il fraseggio e successivamente la porta avversaria, colpendo, però, soltanto pali e traverse a raffica. Fino al 71', quandopareggia il conto dei gol: 1-1. Manca tanto alla fine, ma l'Acquaviva reagisce, mentre il Giovinazzo non ha più la forza per assaltare l'area avversaria. I padroni di casa si riportano in avanti nel punteggio (2-1 al 77') e, infine, chiudono la pratica all'81' con ilfinale.Termina con una sconfitta, dunque, la terza stagionale, la proibitiva sfida esterna del club del presidente, sempre al quinto posto in classifica nell'ultima posizione utile per i play-off. Domenica 15 dicembre ultima gara d'andata: l'Academy Giovinazzo sarà impegnata al Petrone contro laalle ore 11.30.