L'Academy Giovinazzo segna, domina, ma poi recrimina a fine gara

Il pareggio, il primo stagionale, poteva essere un buon risultato per entrambe. Così, però, fa di certo più felice l'che, sotto di tre gol, impatta () in rimonta con l': ai biancoverdi, dopo il triplo vantaggio (1-4), la partita in pieno controllo e l'entusiasmo, resta soltanto l'amaro in bocca.Nel quinto turno del raggruppamento A di serie C2, la vivacità della squadra del tecnicorispecchia quelle delle tre ultime uscite, coincise con altrettante vittorie e una classifica già soddisfacente. Nella prima frazione,, autore della rete del vantaggio ospite, e, di quella del raddoppio, hanno già gonfiato due volte il rettangolo del portiere di casa, costretto a raccogliere nella propria porta pure il pallone calciato da, prima dell'1-3 che anticipa il 30'.La ripresa si apre con il poker di(1-4), ma il quintetto di casa, con la rete del 2-4, innesca la rimonta. Il gol che riapre ufficialmente la partita, quello del 3-4, si materializza con un calcio di rigore (assai dubbio) che i locali trasformano. La rimonta, infine, si concretizza in chiusura, complice un'indecisione di Pastoressa, che spiana la strada al definitivo. A nessuna delle due squadre riesce più il guizzo vincente. E la partita, dopo il rosso al tecnico, finisce in pareggio.Per il club di, imbattuto alla pari di Audax Rutigliano e Poggiorsini Calcio, si tratta del primo pari stagionale, dopo tre vittorie di fila, che allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. Prossimo impegno, sabato 18 novembre alle ore 16.00, sul sintetico di. Una partita da tripla che vale il doppio.