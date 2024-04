L'Academy Giovinazzo pareggia ad Acquaviva e chiude quarta. Ora i play-off

L'subisce il pari del Football Acquaviva al 93' (il finale, di Depalma e di Soriano le reti degli ospiti) e chiude al quarto posto. «Un risultato che lascia l'amaro in bocca per come è maturato e per quello che abbiamo lasciato in termini di classifica», ha detto a fine gara il tecnico biancoverdeNel ventiduesimo e ultimo turno del raggruppamento barese del campionato di Terza Categoria, la gara è calda dal punto di vista meteorologico e ambientale fra due squadre distanti appena un punto. Pronti via e gli ospiti perdono Minervini per infortunio: nel primo tempo la squadra di casa prevale nel possesso palla, ma senza creare occasioni da gol. Al 45' l'episodio clou: Amato, in area, viene trattenuto per la maglia, ma si lascia andare a una reazione che gli costa l'espulsione.Nella ripresa, con un Lombardi in più, l'Acquaviva passa in vantaggio al 55' (1-0) e sforna altre due limpide occasioni da rete neutralizzate dall'attento Cervone. Al 79', dopo una traversa colpita da Giancaspro,impatta su angolo (1-1) e allo scaderela ribalta: 1-2. Nell'infinito recupero, poi, succede di tutto: al 93', dopo un rimpallo fortuito, l'Acquaviva pareggia, mentre il Giovinazzo, dopo aver sbagliato due chance con Soriano e Lombardi, rischia la beffa. Termina 2-2.Il club dichiude quarto. «I due punti persi ci costano il secondo posto per un punto ed il terzo posto per un gol in meno rispetto al New Carpediem», ha detto De Nichilo. Ed è proprio a Barletta, domenica 5 maggio alle ore 16.30, che i biancoverdi si recheranno per i play-off con l'unico risultato possibile, la vittoria.