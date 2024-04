Academy Giovinazzo, terza sconfitta di fila. Il San Ferdinando vince 4-3

Il San Ferdinando C5 vinceed entra ufficialmente in zona play-off, mentre l', alla terza sconfitta consecutiva e fermo ada ormai tre settimane, viene adesso risucchiato dal branco degli inseguitori. E così la lotta per il terzo posto include anche l'Audax Rutigliano, a 41, e l'Altamura C5, a 40.Nel ventiquattresimo e terzultimo turno del girone A di serie C2, le due squadre entrano in campo in modalità studio reciproco, con passaggi prudenti e pressing alto da parte di entrambe. L'equilibrio iniziale è, però, interrotto dal vantaggio dei padroni di casa (1-0), mentre la formazione di de Biase, vogliosa di riscatto dopo gli ultimi ko, prende le misure e il coraggio necessario per rendersi sempre più pericolosa in fase offensiva, senza mai però riuscire a concretizzare. Al 30' è 1-0.Al rientro in campo dagli spogliatoi, il San Ferdinando raddoppia (2-0), ma un agguerritola dimezza con un siluro dalla distanza calciato con la punta del piede: 2-1. Il quintetto di casa spinge sul pedale dell'acceleratore e vola sul 3-1. Sembra fatta, ma l'Academy non s'arrende: il 3-2 di, con un altro tiro da fuori, serve ad infondere fiducia, il 3-3 divale l'insperato pari. Nel finale, Marzella non trova la via della rete. E i giovinazzesi vengono puniti. Termina 4-3.Il club di, andato a pochi minuti dal pari, anche se un gol nel finale ha regalato il successo al San Ferdinando, dovrà tornare a vincere se vorrà blindare il terzo posto, ma sabato 20 aprile il compito non sarà affatto dei più semplici. Al PalaPansini, infatti, arriverà la vice capolista. Start alle ore 18.00.