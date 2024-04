L'Academy Giovinazzo perde ancora. E adesso deve guardarsi le spalle

Due sconfitte nelle ultime due partite (la prima a Cassano delle Murge, la seconda ieri con l'Audax Rutigliano,il finale) che rendono aspro l'ultimo segmento di campionato. E adesso l', al secondo ko consecutivo, deve guardarsi le spalle per il terzo posto:Nel ventitreesimo turno del girone A di serie C2, la formazione del tecnicocombina tanto nel primo tempo, ma non finalizza. Poi, negli ultimi dieci minuti prima del 30', esaurite le ultime batterie, la luce dei giovinazzesi si spegne. Un black-out improvviso, non previsto, che porta gli ospiti a passare in vantaggio (0-1), a raddoppiare (0-2) e persino a triplicare: 0-3. Un vero crac. I biancoverdi non reagiscono e tornano negli spogliatoi con la testa bassa piena di pensieri negativi.Chi reagisce, al rientro sul parquet, èche sigla l'1-3 con il quintetto di casa in versione power-play (Ignomiriello) sin dal primo minuto. Ma è proprio da un errore di Ignomiriello, nel corso della ripresa, che nasce il conclusivo 1-4 dell'Audax Rutigliano. Una sconfitta, la seconda consecutiva e la quinta dall'inizio del torneo, che de Biase giudica «giusta per quello che si è visto in campo. Nel futsal, purtroppo, a volte va così, ora - ha concluso -».Il club del presidente, se da un lato vede allontanarsi l'apri-fila Cassano C5, a 50 punti, ed il Boemondo C5, a 47 punti, dall'altra vede avvicinarsi Altamura C5 e la stessa Audax Rutigliano. Sabato 13 aprile, intanto, si andrà a giocare con un San Ferdinando C5 che insegue il sogno play-off. Start d'avvio alle ore 16.00.