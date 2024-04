L'Academy Giovinazzo vince e conquista i play-off

A centottanta minuti dalla fine del campionato, arriva un verdetto per le zone alte della classifica: l'si conferma con un successo sul campo della Terribile Soccer () e conquista aritmeticamente i play-off. Per i biancoverdi, sempre terzi a -2 dalla seconda fila, si tratta della decima vittoria stagionale.Nel ventesimo e terzultimo turno del raggruppamento barese del campionato di Terza Categoria, l'undici dell'allenatoreva sotto nel punteggio (1-0 dei padroni di casa, al 15'), ma grazie a due calci da fermo riesce a ribaltare la partita. Al 29', il tentativo verso lo specchio diè quello buono per il pari degli ospiti, 1-1. Al 35', invece, è un altro piazzato, stavolta, di capitan, a portare i giovinazzesi in vantaggio prima del riposo. Al 45' è dunque 1-2.Si ricomincia, ma l'Academy Giovinazzo è spietata e, durante la ripresa, al 70' triplica conche infila inesorabilmente il portiere di casa: 1-3 e gara oramai chiusa. La Terribile Soccer prova a cambiare qualcosa, non molla e in chiusura, con un penalty, riesce a ridurre il gap. Finisce, con i biancoverdi che staccano il pass in vista degli spareggi per il salto di categoria di un'altra squadra - oltre al, già promosso - nel prossimo campionato di Seconda Categoria.Il club di, infatti, si conferma al terzo posto, a -2 dall'Eagles Bisceglie, ma soprattutto a +1 dal Football Acquaviva e a +2 dal New Carpediem. Bisognerà difendere il terzo gradino del podio, in queste ultime due gare, a partire da sabato 20 aprile, quando al De Pergola arriverà il. Si gioca alle ore 18.00.