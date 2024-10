Inizia con una sconfitta il campionato della Jovis Natio

Inizia con un risultato negativo (il punteggio finale) il cammino della neonata associazione sportiva dilettantistica, ai nastri di partenza del girone A di serie C2: la Soccer Altamura porta a casa il bottino pieno al termine di una gara equilibrata e combattuta. Di(doppietta) le reti dei locali.Il quintetto locale del tecnico de Biase, che deve rinunciare per l'esordio interno a capitan Depalma e Prisciandaro, tiene praticamente sempre il pallino del gioco, ma il possesso è sterile e poco efficace. Lo score si sblocca a metà tempo con una bella giocata in area di, 1-0; prima della fine del primo tempo, purtroppo, i biancoverdi devono rinunciare anzitempo a(capitano di gara) per una involontaria botta al naso: il referto medico parla di una frattura del setto nasale.La ripresa inizia nel modo peggiore per la Jovis Natio: l'Altamura pareggia i conti su calcio piazzato (1-1), i locali non si scompongono e controvano la rete del nuovo vantaggio (2-1). La traversa nega il possibile 3-1 a Pagano, mentre gli ospiti risultano spietati: dapprima trovano il 2-2 e poi la rete del 2-3. Mister Debiase si gioca la carta del portiere di movimento, ma purtroppo la mossa non sortisce gli effetti sperati. Dil'ultima marcatura locale, per il 3-5 conclusivo.Archiviati con delusione i primi 60 minuti della stagione regolare, i giovinazzesi della presidentessa, all'esordio assoluto in un campionato federale, sono chiamati al riscatto già sabato prossimo, 12 ottobre, sul sempre ostico campo dicaduto al debutto a Barletta. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.