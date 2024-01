Impresa vincente del team Iris in Bulgaria

Tantissime le medaglie conquistate dalle ginnaste Iris impegnate lo scorso weekend nel torneo internazionale, andato in scena a Sofia in Bulgaria.Nel "Level B" della competizione, i primi successi arrivano dalle Junior 3, seconda nella classifica generale e nella specialità cerchio, e prima al nastro, e, terza in classifica generale, prima alle clavette e seconda alla palla.La Junior 1, invece, porta a casa una tripletta di ori (classifica generale, palla e cerchio), così come la Junior 2, che vince in classifica generale, e nelle specialità con palla e nastro e viene nominata Miss Eleganza.Sempre tra le Junior 2, terzo gradino del podio per, che completa la sua gara con un oro nella specialità cerchio e un argento alle clavette. Nel "Level A", a salire sul gradino più alto del podio è la classe 2011, al comando anche nelle classifiche di specialità cerchio e clavette, e seguita dalla sua compagna di squadra, che porta a casa tre argenti.Conclude il weekend di gara la Senior, che conquista un oro nella classifica generale, un argento nella specialità palla e un altro oro con il nastro, oltre al titolo di Miss Ballabilità.Per i tecnicila trasferta in terra bulgara ha portato soddisfazioni e importanti conferme in vista dei prossimi appuntamenti agonistici a cui le ginnaste prenderanno parte nei prossimi mesi.