Illuzzi stasera quarto uomo in Cittadella-Pisa

Il giovinazzesesarà quarto uomo nella sfida che questa sera, 12 marzo, vedrà opposte Cittadella e Pisa. Il match è valido quale anticipo della nona giornata di ritorno del campionato di serie B 2020/2021.A dirigere l'incontro sarà il piemontese, mentre gli assistenti di linea saranno Salvatore Affatato e Davide Moro.Per Illuzzi quella di questa sera è la quattordicesima uscita stagionale come quarto ufficiale di gara e l'ultima volta era stato il 2 marzo scorso, quando a Lecce i padroni di casa pareggiarono a reti inviolate con la Virtus Entella.L'arbitro cresciuto nella sezione di Molfetta era già stato quarto uomo al "Tombolato" in Cittadella-Lecce 2-2 del 30 dicembre 2020 e nella sfida tra i granata e la Reggiana del 20 febbraio scorso, gara finita 0-3.Il Cittadella è reduce dal buon pareggio sul campo della capolista Empoli e proverà a rafforzare la sua posizione in zona playoff, mentre il Pisa in quella zona di classifica ambisce ad entrare, distaccata di quattro punti proprio dai veneti e dalla SPAL.Fischio d'inizio fissato per le 19.00 con diretta sulla app di DAZN.