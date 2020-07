Illuzzi stasera è il quarto uomo di Pescara-Frosinone

tornerà a vestire questa sera, 17 luglio, i panni di quarto uomo nel campionato di serie B, dopo aver ricoperto quel ruolo per tre volte di fila a Lecce dalla ripresa del massimo campionato. L'ultima volta nella seconda categoria nazionale era accaduto inil giorno prima della dichiarazione di lockdown dell'intera nazione da parte del Premier Giuseppe Conte.Il fischietto di Giovinazzo coadiuverà l'aquilanonel match delle ore 18.45 che vedrà opposte, in una gara valida per il 16° turno di ritorno di Serie B. Gli assistenti saranno Pagliardini-Scatragli.L'arbitro pugliese ha diretto la sua ultima partita in cadetteria solo martedì scorso, 13 luglio, a Chiavari, dove Virtus Entella e Pisa avevano chiuso sull'1-1 la loro sfida.