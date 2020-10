Illuzzi arbitra LR Vicenza - Salernitana

Il giovinazzesearbitrerà questa sera, 20 ottobre, il match tra, sfida in programma alle ore 21.00 al "Romeo Menti" e valido per la quarta giornata di andata di serie B.L'arbitro di Giovinazzo, cresciuto nella sezione AIA di Molfetta, sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Andrea Tardino di Milano e Fabio Schirru di Nichelino. Quarto uomo sarà il bolognese Alessandro Prontera.Per Illuzzi si tratta della seconda uscita stagionale nel campionato cadetto, dopo aver diretto illa sfida finita a reti inviolate traIl fischietto giovinazzese ha anche diretto Potenza-Triestina 0-2 di Coppa Italia il 23 settembre scorso. Per lui si tratta della settantasettesima direzione di gara in serie B.Non ci sono precedenti in cui l'arbitro giovinazzese ha incrociato i padroni di casa, mentre l'ultimo incrocio tra Illuzzi ed i granata risale al 2 febbraio 2020, quando il derby di Benevento finì per 1-1.Il Vicenza ha sin qui disputato solo due partite, poiché nello scorso fine settimana è stato rinviato il match di Monza per via della positività al Covid-19 di alcuni calciatori della compagine brianzola, ed ha un solo punto in classifica. La Salernitana, invece, arriva alla gara di stasera in testa alla classifica con 7 punti, gli stessi di Cittadella ed Empoli, rispettivamente impegnate in casa contro Pordenone e SPAL.