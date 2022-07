Il rinnovo del capitano: per Piscitelli sarà l'ottava stagione col Giovinazzo

Una notizia attesa, che in realtà non è mai stata in dubbio, ma che ora ha finalmente tutti i crismi dell'ufficialità.sarà il capitano delanche nel campionato di serie A2 2022/23.Per il laterale classe '87, tornato in Puglia nell'inverno del 2014, la cui riconferma era sicuramente molto attesa dai tifosi,con la maglia del club di via Sanseverino, la terza con i gradi da capitano: «Abbiamo costruito tanto nel corso degli anni, con tanta umiltà, passione e lavoro, ed è bello, grazie alla fiducia del presidente, rivivere certe emozioni», le sue parole.«Otto anni fa sono rientrato a casa - ha detto ancora Piscitelli - e otto anni dopo sono molto contento e orgoglioso di essere ancora: siamo cresciuti insieme, giorno dopo giorno, come società e come persone, per me è un privilegio che continua. Questa società e il suo direttore sportivo,, ormai, fanno parte della mia famiglia.: a tavola, con le nostre famiglie, oltre la mera disciplina sportiva».Nel prossimo campionato di serie A2, la squadra di, alla pari delle altre, avrà l'obbligo di inserire all'interno della distinta di garadi cui almeno due nati dal 2004. Una rivoluzione nei regolamenti voluta dalla governance della. «La prossima stagione - ha proseguito Piscitelli - sarà diversa dalle altre e noi atleti italiani dovremo essere bravi a farci trovare pronti, sempre e comunque. A livello di impegno, e soprattutto di professionalità, non dovremo essere da meno a nessuno».Fra poche settimane si tornerà a sudare in vista dell'avvio della stagione agonistica che, per la serie A2 maschile, è previsto per il. «Sarà un'annata dura perché entrerà in vigore il nuovo regolamento - conclude -. Noi, con la nuova guida tecnica e gli innesti di mercato,, rimanendo sempre sul pezzo».