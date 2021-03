Il Monza di Berlusconi sfida la Reggiana, il quarto uomo è Illuzzi di Giovinazzo

Stagione senza sosta per la serie B, che è già tornata in campo ieri sera, 15 marzo, con l'anticipo tra Pisa e SPAL.Stasera tocca alle altre, tra cuiche si sfideranno al "Brianteo- U Power Stadium" alle ore 19.00. Il match è valido per la 10ª giornata di ritorno. Il quarto uomo sarà il giovinazzeseche coadiuverà da bordo campo il leccese Ivano Pezzuto. Gli assistenti di linea saranno il barlettano Luigi Lanotte e Gaetano Massara di Reggio Calabria.Persi tratta della quindicesima uscita stagionale da quarto ufficiale di gara, la quattordicesima in cadetteria, a cui aggiungere la sfida di serie A tra Bologna e Sassuolo del 18 ottobre 2020, finita 3-4 per gli ospiti.L'arbitro della sezione AIA di Molfetta era stato quarto uomo appena venerdì scorso in Cittadella-Pisa 2-0.ha già ricoperto questo ruolo in una gara del Monza in questa stagione: era il 28 novembre 2020 e i brianzoli del Presidente Silvio Berlusconi si imposero per 1-0 sulla Reggina. Ben tre invece gli incroci con gli emiliani con Illuzzi a bordo campo: Reggiana-Reggina 0-1 del 27 dicembre 2020; Cittadella-Reggiana del 20 febbraio scorso ed infine Reggiana-Salernitana 0-0 del 26 febbraio 2021.Il Monza punta a rinforzare la seconda posizione, utile per la promozione diretta in serie A, obiettivo dichiarato da Berlusconi ed Adriano Galliani, mentre per la Reggiana, in piena bagarre per evitare i playout, sono in palio punti salvezza preziosi.Diretta sulla App di DAZN dalle 19.00.