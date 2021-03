Il Giovinazzo si arrende anche alla Buldog Lucrezia: quinto ko di fila

A Lucrezia, la frazione più popolosa di Cartoceto, nelle Marche, arriva il quinto stop consecutivo del, fermatodalla Buldog, decisa a rimanere sul treno che porta ai play-off.La grinta di, tornato in campo, non riesce a scuotere i biancoverdi, privi di, che dopo un primo tempo combattuto, nel secondo non riescono ad impostare una vera rimonta, dopo il 2-0 con cui chiude la prima frazione di gioco. E invece, dopo il tris dei padroni di casa e il gol di, è la Buldog Lucrezia a calare il poker nella ripresa, prima che il solitodimezzi lo svantaggio e fissi il risultato sul definitivo 4-2.Pronti, via e la squadra di casa passa subito in vantaggio con(1-0), mentre quella di mister, con l'ultimo arrivato Gumeniuk fra i convocati, inizia a prendere confidenza con il rettangolo di gioco con una punizione di González Alonso deviata in corner da Corvatta.Il primo tempo scorre veloce e intenso con il Giovinazzo che non accusa il colpo, anzi continua a giocare come se niente fosse e in un amen colleziona ben cinque limpide occasioni da rete con Restaino, Ferreira Praciano e Mongelli, ma la mira da migliorare, la sfortuna e la bravura del portiere (decisivo su Restaino e Ferreira Praciano) mantengono inalterato il risultato.Sugli scudi, dall'altra parte, anche Di Capua, bravo ad opporsi in uscita su Girardi, prima di capitolare su un destro dal limite dell'area dello stesso Girardi, deviato in rete da, ben appostato sulla linea di porta: 2-0. Il finale di tempo è incandescente.Il gol di Piscitelli, ad appena 2 secondi dal gong intermedio, è annullato dai due direttori di gara: il pallone calciato dal capitano del Giovinazzo gonfia la rete - secondo gli arbitri - soltanto dopo il suono della sirena e, dunque, dopo il tempo regolamentare. Al riposo è dunque 2-0.Al rientro, però, in campo c'è solo unindiavolato che firma la sua personale tripletta (3-0), mentre gli ospiti non riescono non riescono a dare peso e pressione alla loro manovra e men che meno a impensierire gli avversari.Sale così in cattedra: è suo il gol del 3-1 che regala speranze ai giovinazzesi per il finale di partita. Poi è lo stesso Mongelli, in area, sottoporta, a non agganciare l'invito da destra di Ferreira Praciano, mentre dall'altra parte, addirittura di testa,cala il poker: 4-1 e risultato ormai in ghiacciaia, poi è bravo Di Capua a farsi trovare pronto sulla sassata di Paludo., dalla panchina, prova la carta Restaino (portiere di movimento) e infatti è proprio lui ad accorciare: splendido assist da sinistra di Alves espedisce alle spalle di Corvatta e firma il definitivo 4-2. L'occasione d'oro ce l'ha Mongelli, seguito da Ferreira Praciano e Restaino, ma Corvatta si supera. Il palo di Gumeniuk grida vendetta, mentre la Buldog Lucrezia chiude in inferiorità numerica: brutto fallo di Paludo su Gumeniuk e rosso diretto.Finisce, con la quinta sconfitta consecutiva del Giovinazzo che resta sempre. Anche se, per la qualità e il livello di gioco espressi,