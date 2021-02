Il Giovinazzo C5 tiene testa alla capolista, ma non basta: 1-3

Giù il cappello al: il Manfredonia, dopo aver sudato le proverbiali sette camicie, alla fine ce la fa ed esce dal PalaPansini con il decimo successo stagionale (il finale al 40') e si conferma in vetta al girone C di serie A2.Ma, nonostante la sconfitta, che ferma a quattro la striscia di risultati utili consecutivi dei biancoverdi, meritano una citazione a parte, autore del momentaneo pari quando la partita pareva aver già preso la via sipontina, e soprattutto, in uno straordinario stato di grazia, autore di numerose parate che, soprattutto nella parte conclusiva del primo tempo, hanno tenuto a galla la barca dell'exPronti via e si capisce subito l'antifona., col destro, spedisce in fondo al sacco (0-1), ma sul fronte opposto, dopo un primo tentativo a lato, pareggia subito i conti: è 1-1. Il nuovo vantaggio della battistrada è però nell'aria e, dopo un destro di Alves di pochissimo sul fondo, arriva dai piedi diche sorprende l'intera retroguardia di casa. È il gol dell'1-2.Spinge il Manfredonia, ma il Giovinazzo tiene botta, grazie soprattutto ad un Di Capua formato gigante che respinge, in rapida successione, su Sampaio e Raguso, replica su Boutabouzi e poi dice di no anche a Riondino. Insomma uno show che salva i padroni di casa, i quali comunque macinano gioco e costruiscono azioni da rete: Mongelli tira debolmente e favorisce l'uscita di Lupinella, superlativo anche sul diagonale di Piscitelli.Dicevamo di Di Capua: il portiere giovinazzese si supera anche su Sampaio, Gaku e Scigliano ed avvita il primo tempo al risultato di 1-2. Il tiro a quasi-segno con cui gli ospiti chiudono il primo tempo riprende nella ripresa, con ancora Di Capua a salvare il risultato su Raguso e Boutabouzi.Poi il Giovinazzo ha più di una fiammata (è Restaino ad aprire le danze, Lupinella vola in corner) e si ripropone in avanti con grande generosità, ma i tentativi di Mongelli e soprattutto di Alves si spengono sul fondo. Ci provano anche Piscitelli e Ferreira Praciano (sull'altro versante risponde Scigliano), poi la gara perde Alves, espulso per doppia ammonizione. Siamo al rush finale. E succede di tutto.Il Manfredonia triplica con(1-3, punteggio che non cambierà più), Mongelli corre sul parquet a fare il quinto di movimento, Gualtieri Conçalves si fa respingere il suo sinistro in area da Lupinella, che non si fa sorprendere nemmeno sulla rasoiata di Piscitelli. È l'ultimo acuto del quintetto di casa che resta a secco dopo quattro risultati utili consecutivi.Finisce, ma chapeau al Giovinazzo per il grande impegno e l'abnegazione dimostrati.