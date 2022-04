Il Giovinazzo C5 si fa rimontare, ma poi vince 3-2: la decide Saponara

Il mese di aprile si apre con una gara epica, una gara memorabile, fra rimonte e contro-rimonte. La vince il, con l'Atletico Cassano, consolidando il secondo posto nel girone D di serie A2 e conquistando il sedicesimo risultato utile di fila. La vince(dopo essere stata in vantaggio 2-0).La decide, a due minuti dal termine: per lui è la quattordicesima rete stagionale. Il duo Foletto-Faele premia(tra i pali al posto di Di Capua) con Bellaver, Alves, Ferreira Praciano e Saponara dal primo minuto, mentre Recchia replica con Dibenedetto, Boutraba, Garcia, D'Ambrosio e Barbosa. L'ex Glaeser s'accomoda inizialmente in panchina.Il suo Cassano, però, parte male e sembra non poter reggere l'urto dei locali che s'affacciano dalle parti di Dibenedetto con Ferreira Praciano (il primo a scaldare i guanti dell'estremo ospite), Bellaver (mancino perfido deviato in corner) e ancora con Ferreira Praciano che, in area, pecca di eccessivo altruismo al posto di cercare la porta.Gli ospiti, a questo punto, replicano sull'asse Barbosa-Garcia (il secondo non aggancia un invito del primo sul secondo palo) e con un doppio tentativo a rete di D'Ambrosio (di sinistro il primo, di destro il secondo) deviato in angolo da La Notte.Il vantaggio biancoverde, dopo le conclusioni verso lo specchio di Bellaver e Saponara da un lato e di Barbosa dall'altro, porta la firma di(1-0 al 14'), seguito un minuto più tardi dal raddoppio siglato da(2-0), su assist di Ferreira Praciano, prima del mancino rasoterra di Restaino spentosi sul fondo. La rimonta dell'Atletico parte dai piedi di(sinistro angolatissimo da fuori area, 2-1 al 16'), poi è La Notte a salvare i suoi su Rella. Al riposo è 2-1.Nel secondo tempo il Giovinazzo schiaccia nella sua area il Cassano e la prima azione è la più clamorosa perché Alves a pochi centimetri dalla porta, senza Di Benedetto ormai superato, non capitalizza un delizioso assist di Ferreira Praciano.Allora è lo stesso Ferreira Praciano che si mette in proprio, ma è la traversa che lo ferma. Inatteso, però, ecco il 2-2 ad opera del portiereche grazie ad un rinvio di alleggerimento trova l'errore di valutazione di La Notte: 2-2 al 3'.I pellicani, con il morale ormai ritrovato, provano a uscire dalla propria area con D'Ambrosio che trova l'opposizione dell'estremo di casa, mentre dal canto loro i biancoverdi non si scoraggiano e riprendono tambureggianti ad attaccare prima con una sassata di un incontenibile Ferreira Praciano, qualche volta trattenuto anche per la maglia, e subito dopo con una triangolazione Zago-Binetti-Roselli con la deviazione sfortunata di quest'ultimo.È Saponara a cogliere, in serie, prima la traversa con un bolide dopo essersi liberato di forza del suo avversario, e poi è ancora il palo a fermare il pivot lucano. A 3 minuti dalla conclusione è Bellaver a indossare la casacca del power-play.E quando tutto pende verso la "scommessa azzardata", ecco il lampo per il 3-2 finale: lo schema costruito dalla panchina biancoverde è perfetto e trova a centro areache, spalle alla porta, è capace di girarsi e firmare il sospirato gol della vittoria.Tutto e il contrario di tutto: l'eliminazione di Policoro è già un lontano ricordo. In campionato va così, da