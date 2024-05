Il Giovinazzo C5 saluta Silon Junior: «Un onore indossare questa maglia»

Il pivot italo brasiliano non è più un giocatore biancoverde. In due anni ha collezionato 56 partite con 57 gol e 47 assist

Un breve messaggio scritto con il cuore e non di circostanza. Le strade dele disi dividono e l'atleta italo brasiliano classe '85 tocca il cuore dei tifosi biancoverdi: «Aver indossato questa maglia mi rende orgoglioso, sicuramente», ha detto il pivot «consapevole di aver dato tutto dentro e fuori dal campo» ha aggiunto.Arrivato in biancoverde nell'estate 2022, proveniente dalla Damiani & Gatti Ascoli, in due stagioni sportive ha collezionato: «Ho saltato solo una partita per una squalifica», ha concluso Silon rimarcando il suo forte attaccamento ai colori biancoverdi.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa nel corso degli ultimi due anni anche al timone della squadra, il Defender Giovinazzo augura a Silon, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Dopo due stagioni - dice il team manager-, le nostre strade si separano. È stato un percorso pieno di emozioni, di una marea di gol e di sogni realizzati: siamo consapevoli di quanto abbia dato a noi, fra la prima squadra e l'under 17, e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».