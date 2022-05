Il Giovinazzo brilla anche nei raduni nazionali under 19

Sarannoa partecipare ai raduni nazionali under 19 in programma il 22 a Bernalda e il 29 maggio a Catanzaro.I due ragazzi, entrambi classe 2005, sono stati selezionati dal responsabile di categoria per il rendimento e le capacità tecniche dimostrate durante l'arco dell'intera stagione sfiorando nel girone P del campionato under 19 anche la qualificazione ai play-off., portiere di elevata affidabilità, nonostante la tenera età, vanta già qualche presenza da titolare nel girone D del campionato di serie A2. Con la prima squadra ha dimostrato di essere un degno sostituto del più esperto collega di reparto Di Capua. Ha vinto inoltre il campionato regionale under 17 contribuendo a portare i suoi compagni alle fasi nazionali di categoria., invece, è un pivot estremamente duttile impiegato all'occorrenza anche nel ruolo di laterale, molto abile nell'impostazione della manovra offensiva. Anche lui ha fatto parte della formazione under 17 che ha conquistato il titolo di categoria regionale.Ai due promettenti calcettisti non possiamo che augurare un futuro radioso sperando che questo possa essere solo l'inizio della loro avventura.