Il Giovinazzo aspetta la capolista, González Alonso: «Conterà l’atteggiamento giusto»

«Sarà una partita difficile, al cospetto del, ma sabato scenderemo in campo con grande spirito di sacrificio». Così,alla vigilia dell'impegno casalingo (si gioca oggi pomeriggio, al PalaPansini, con fischio d'inizio alle ore 16.00, nda) contro la capolista del girone C di serie A2.«Sappiamo che il Manfredonia, al momento la formazione più regolare del nostro raggruppamento - dice il centrale difensivo biancoverde - sabato pomeriggio arriverà a Giovinazzo, nella nostra casa. Ma sappiamo anche che se manteniamo la concentrazione ed il livello delle ultime partite,, quei tre punti possono restare qui, proprio nella nostra casa».I giovinazzesi di mister, già tecnico dei sipontini e privo del solo(ancora squalificato), sono reduci da una striscia positiva (tre vittorie ed un pareggio, a Castelfidardo), quattro risultati uliti consecutivi che, secondo l'atleta spagnolo «: dallo, che ha saputo gestire lo spogliatoio anche quando le cose non andavano nel migliore dei modi, sinoperché alla fine, giocando, abbiamo dimostrato che se ci rimbocchiamo le maniche siamo in grado di fare grandi cose».Com'è stata, sinora, la stagione sportiva di González Alonso? «Mi piace essere sempre onesto e sincero - risponde -., potevo fare meglio, ma a causa di alcune circostanze non ci sono riuscito. E quando parlo di circostanze me la prendo con me stesso, non è colpa di nessuno. Sono critico contro me stesso, quando è giusto esserlo. Giovinazzo? Il paese è molto affascinante, bello ed accogliente, mentre le persone sono meravigliose e molto simpatiche. Sin qui, insomma,».L'unico aspetto negativo è sicuramente legato al Covid-19 ed all'assenza del pubblico sugli spalti del PalaPansini. Contro la battistrada Manfredonia sarebbe stato davvero il sesto uomo in campo: «È sicuramente la parte più negativa dell'intera annata sportiva quella die sentire il loro incoraggiamento».«Non dimenticherò mai la mia prima volta a Giovinazzo, da avversario: ho visto i tifosi incitare la squadra dal primo all'ultimo minuto - termina - , è stato qualcosa di impressionante. Vorrei vivere questi momenti e». Lo speriamo tutti.