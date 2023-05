Il Defender Giovinazzo vola in serie A2 Elite: il Modena si arrende 7-6

L'uomo che ha regalato alla meritata promozione in serie A2 Elite arriva dal Brasile. C'è la firma disulcon cui la squadra del presidenteha staccato il pass per la nuova categoria nazionale, a distanza di tre anni dall'ultima volta.Come già successo a Cavezzo, i biancoverdi hanno dovuto rimontare: il Modena era andato in vantaggio con Aieta nel primo tempo supplementare, poi il pareggio di Binetti, prima delAl PalaPansini, traboccante di tifo e forte entusiasmo, favorito anche dalla gratuità dell'evento sportivo, il responsabile tecnico Rafinha si affida dal primo minuto a Di Capua, Fermino, Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior, mentre Checa risponde con Vezzani, Amarante, Brasesco, Aieta e Lefons. In avvio la partita non decolla, la tensione si taglia a fette.Ci prova per primo Ferreira Praciano ad accenderla, ma il suo destro termina sull'esterno della rete, mentre sul fendente da fuori area di Silon Junior il portiere Vezzani si oppone con una sorta di bagher pallavolistico, ma non può nulla quando, al 4', si trova davanti agli occhiche, su assist di Silon Junior, lo mette a sedere, depositando in rete l'1-0. Di Capua, dall'altra parte, preserva il vantaggio su Aieta e, lo stesso tandem che al 9' riequilibra la partita: assist al bacio del primo, destro sul palo più lontano del secondo e punteggio in parità, 1-1.Barbieri, ancora lui, spara addosso a Di Capua, poi è Roselli a provarci, ma spara alto. Stesso esito per il tentativo diche, al 18', non sbaglia, spingendo in rete un cioccolatino di Barbieri: 1-2. Ma i giovinazzesi non mollano e chiudono in attacco, sfruttando soprattutto l'intelligenza tattica di Silon Junior che, a 35 secondi dall'intervallo, serve Binetti sulla destra, il quale serve a centro areache non manca il tap-in vincente: 2-2, dopo l'erroraccio di El Madi a porta vuota, al 20'.In avvio di ripresa, dopo soli 5 secondi, è un palla inattiva finalizzata dain area a riportare avanti gli ospiti (2-3 il parziale), ma nello stesso minuto, servito in profondità da Menini, con un mancino rasoterra fa 3-3. La partita è tutta qui, fra continui sorpassi e inutili tentativi di fuga. A riportare in vantaggio i padroni di casa, al 3', èche al secondo tentativo - il primo è parato da Vezzani - serve il poker: 4-3 e pubblico in visibilio.Brasesco, al volo, non inquadra lo specchio di porta, Roselli è fermato dal portiere ospite, Di Capua salva più volte il risultato su Barbieri, in ben due occasioni, e su Amarante. Il gol del 5-3, al 10', è di, ma i meriti sono di Silon Junior che sradica il pallone dai piedi di Lefons, dà il via all'azione, salta due avversari come birilli e fa esplodere di gioia il PalaPansini.Sembra fatta - Menini, di destro, colpisce il palo, poi Vezzani fa il miracolo -, e invece, con Barbieri quinto di movimento,in area, su assist corto di Brasesco, la spedisce sotto la traversa: 5-4 al 16'. Il gol del pareggio, poi, al 17', lo costruiscono i soliti Barbieri e Aieta conliberissimo di colpire e impattare ancora una volta la partita: 5-5.La partita, dopo il rosso di Lefons (doppio giallo e doccia anticipata) e l'occasione non sfruttata da Ferreira Praciano, continua ai tempi supplementari. Che si apre, al 3', con il vantaggio del Modena Cavezzo, firmato da, servito da El Madi: 5-6.Il power play dei padroni di casa (Binetti) manda in porta Ferreira Praciano, ma il palo interno tiene a galla gli ospiti, quello esterno, colpito a porta vuota da Brasesco, mantiene in vita i biancoverdi che, poco dopo la sirena, impattano nuovamente la partita: destro da fuori di Ferreira Praciano, tacco delizioso di Silon Junior, ma il primo tempo - secondo gli arbitri Paverani e Adriani - era già terminato.Al cambio campo è, dunque, sempre 5-6. Il secondo extratime si apre con i tentativi di Ferreira Praciano (a lato) e di Silon Junior (deviato in angolo da Vezzani). Si gioca ad una porta sola: Ferreira Praciano costringe al volo plastico il portiere ospite, poi è Fermino a non trovare il gol da due passi.È lo stesso brasiliano, al 3' del secondo extratime, a mettere in area il pallone del pari, respinto da Vezzani e spinto in rete, al termine di una mischia, da: 6-6 in un PalaPansini che esplode e poi impazzisce di gioia, mentre Marzella si fa espellere (rosso diretto) dalla panchina.Ma non è affatto finita: a 5 secondi dall'ultima sirena, e dunque dai calci di rigore, Menini apparecchia per Ferreira Praciano che, col destro, deposita in rete il pallone del finale 7-6. Quello che vale la qualificazione al nuovo torneo italiano.Al triplice fischio finale, poi, è scoppiata la festa, sul parquet, sugli spalti e per le vie della città, con cori, bandiere e maglie biancoverdi.