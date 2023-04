Il Defender Giovinazzo va di corsa: 5-3 al Canicattì. Ora il Modena Cavezzo

Ilchiude la stagione regolare con una vittoria (la dodicesima stagionale,al già salvo Futsal Canicattì), supera i Bulldog Capurso (4-4 sul rettangolo di gioco della capolista Sporting Sala Consilina) e nel raggruppamento C di serie A2 si garantisce l'conclusivo a quota(12 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte) in prospettiva play-off.Agli spareggi - il via fra due settimane - per l'istituendagli uomini del presidentese la vedranno adesso con il, decimo classificato nel girone B di serie A2. La gara d'andata, fuori casa, si disputerà il 29 aprile, mentre il match di ritorno, al PalaPansini, è previsto per il 6 maggio.Nell'ultima fatica della regular season, mister Rafinha promuove La Notte nel quintetto di partenza con Piscitelli, Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior, mentre il tecnico Castiglione risponde con Castiglione (Vincenzo), Marino, La Rosa, Heredia e Goncalves. In avvioribadisce le qualità mostrate durante il campionato mettendosi in proprio (diagonale deviato in corner da Castiglione) e poi lanciando Silon Junior (tentativo sventato in angolo), prima del meritato vantaggio che rompe l'equilibrio, al 2', con un suo piattone all'angolo basso: 1-0.La sfida si accende: Menini e Piscitelli vanno vicini al raddoppio, ma Castiglione vola come un gatto, prima di involarsi verso il rettangolo di porta avversaria e consegnare a, a porta spalancata, il più semplice dei gol: 1-1 al 4'. Mosca chiama all'intervento La Notte, poi è il quintetto giovinazzese ad andare vicino al nuovo vantaggio sulla cavalcata di Fermino a sinistra che innesca il mancato tocco a rete di Roselli.Sono sempre i biancoverdi di casa ad andare in porta con Roselli e Silon Junior - Castiglione, però, è ancora una volta super -, ma non può davvero nulla sull'asse Silon Junior-che confezionano il 2-1 al 15'. Gli ultimi lampi del primo tempo sono di Heredia (tentativo fermato in uscita da La Notte) e di Solimini (palo esterno), prima del 3-1 di, a fil di sirena, che manda le squadre al riposo.Al rientro in campo, i ritmi restano gli stessi: Marino prova a mettersi i suoi sulle spalle e sprinta verso La Notte, bravo a chiudergli la strada in uscita, mentre, su assist di Menini, chiude la gara (4-1 al 7') in attesa di buone notizie dal campo di Sala Consilina.A metà ripresa Canicattì pericoloso: il solito Castiglione, dopo un dialogo in area con Mosca, colpisce la traversa. Sul ribaltamento di fronte, intanto, Fermino spara addosso al portiere ospite. La squadra siciliana non ci sta e lo dimostra con l'intensità e la rete di, al 13': 4-2.Quando sembra ormai finita, è, su assist di Castiglione, a far ritornare ufficialmente in partita il Canicattì con la rete del 4-3 al 15', prima del 5-3 finale di, al 16'. Al 40', sotto lo sguardo del sindacoe dell'assessore al ramo, applausi per entrambe le squadre (pugliesi ai play-off per l'A2 Elite, siciliani già salvi), con l'auspicio di rivedere tra due settimane uno spettacolo di qualità.Il Defender Giovinazzo, che sfiderà adesso ilin due gare, dovrà vincere per garantirsi l'accesso al nuovo campionato del futsal italiano che si piazzerà fra la serie A e la serie A2.