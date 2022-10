Il Defender Giovinazzo nella tana dei lupi della Pirossigeno Cosenza

Dopo il mercoledì di Coppa Divisione, ildeve recarsi ancora lontano dal PalaPansini per affrontare, nella quinta d'andata del campionato del girone C di serie A2, i lupi della Pirossigeno Cosenza.Formazione parzialmente rinnovata quella dei calabresi, nonostante il raggiungimento dei play-off nella scorsa stagione, ma che ha sostituito degnamente le partenze illustri della passata annata. L'arrivo dello spagnolohanno puntellato un'ossatura già ampiamente collaudata e ben condotta da mister Tuoto che dovrà fare a meno disqualificato in settimana dal giudice sportivo.I padroni di casa hanno avuto sino ad oggi un percorso altalenante e dopo aver vinto nelle prime due giornate ed essere inciampati in casa contro la corazzata Sala Consilina, sabato scorso hanno impattato sul campo del Futura, pareggio che li ha relegati al centro della classifica conI biancoverdi si recheranno a Cosenza decisi a riscattarsi del passo falso commesso in casa con l'Itria, sabato scorso .Tra i giocatori più intenzionati a riprendere punti necessari a rendere una classifica più adeguata al roster condotto da mister, c'è sicuramente«Secondo me - ha detto l'atleta brasiliano - con l'Itria abbiamo giocato una partita purtroppo sfortunata solo nel risultato perchéche sia per la giornata di grazia del loro portiere che per nostra imprecisione hanno determinato una sconfitta dolorosa».«Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e a testa alta cominciare già dalla prossima gara a far punti perché la squadra - ha concluso - ha dimostrato di giocare bene e di saper fornire». II match è in programma oggi, alle ore 15.00, presso il Palasport di Casali del Manco in provincia di Cosenza.