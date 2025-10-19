Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara

Le doppiette di Difonzo e Nunes Tanke e le reti di Palumbo e Dibenedetto nel rotondo successo finale

Giovinazzo - domenica 19 ottobre 2025 9.55
Con sei gol (tre per tempo, 6-1 il finale) rifilati all'Academy Pescara, il Defender Giovinazzo C5 riparte alla grandissima dopo il ko di Benevento e conferma di godere di ottima salute sul parquet del PalaPansini, conquistando il secondo hurrà interno consecutivo. Le doppiette di Difonzo e Nunes Tanke e le reti di Palumbo e Dibenedetto nel rotondo successo finale.

Un successo che significa tanto sia per la classifica che sorride agli uomini del patron Carlucci, ma soprattutto è un ulteriore iniezione di fiducia e consapevolezza dei propri mezzi del roster biancoverde ben guidato dal responsabile dell'area tecnica Menini che sta dimostrando, giorno dopo giorno, di essere un condottiero esperto in grado di saper amalgamare un gruppo di giovani talentuosi e atleti navigati.

Menini si presenta con La Notte, Divanei, Palumbo, Nunes Tanke e Difonzo, mentre Palusci risponde con Cilli, Masi, Rodriguez, Baioccchi e Dall'Onder. Tuttavia, l'inizio della gara non fa presagire ad un pomeriggio tranquillo: gli abruzzesi, infatti, ci impiegano tre minuti per colpire a freddo con Dall'Onder che chiude una triangolazione con Rodriguez e Baiocchi: 0-1.

Il Pescara preme sull'acceleratore e sfiora il raddoppio con Fetta che colpisce un palo. Per riagguantare il risultato Menini dalla panchina inserisce Palumbo come power play che insacca al 15' l'1-1 dopo un assist di Difonzo. Ci riprova sempre Palumbo subito dopo ad anticipare di testa Cilli, ma stavolta non trova lo specchio.

Contromossa di Palusci sul fronte opposto con Dall'Onder portiere di movimento, ma con esito infelice perché al 19' Dibenedetto dalla sua area pesca il jolly del 2-1 con un tiro a porta sguarnita. Mancano solo 13 secondi alla sirena e Fanfulla con un colpo di tacco libera al tiro Difonzo che beffa l'estremo ospite con un pallonetto morbido: 3-1 al 20'.

La ripresa è più frizzante e lo si intuisce dall'intervento di La Notte su Masi schierato subito come quinto di movimento, prima degli errori di Rodriguez e Dall'Onder. La pressione del Pescara continua a farsi insistente e Dibenedetto con la maglia del portiere dimostra di saperci fare anche tra i pali quando para un bolide di Marrazzo.

Giunge provvidenziale al 16' la palombella da centrocampo da Difonzo che porta i suoi sul 4-1. I padroni di casa, a questo punto, riacquistano fiducia e colpiscono al 17' con Nunes Tanke trovato da Dibenedetto per il 5-1. Il "carro armato" biancoverde non si accontenta e cerca il bis trovandolo al 18' con un tiro nell'angolo potente quanto preciso per il 6-1 finale.

«È un campionato molto duro, il Pescara è una signora squadra, ma noi, gestendo al meglio la tensione pre-gara, abbiamo fornito una prova davvero superlativa - ha detto a fine partita il responsabile tecnico Menini -. Tutta la squadra ha offerto una grande prestazione: credo molto in questi ragazzi».

Dopo il ko in quel di Benevento serviva una vittoria convincente ed è puntualmente arrivata: «Il gruppo è il segreto di questo Giovinazzo, io - ha continuato il tecnico - ho lavorato e ho fatto bene proprio dove il gruppo era ben coeso. Lavoriamo insieme tutta la settimana e dobbiamo continuare a fidarci l'uno dell'altro. Io continuerò a trasmettere la passione», ha concluso Menini.
  • Giovinazzo Calcio a 5
Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
19 ottobre 2025 Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
"Axl Rose: Appetite for Destruction”, il colorista della graphic novel è di Giovinazzo
19 ottobre 2025 "Axl Rose: Appetite for Destruction”, il colorista della graphic novel è di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara» Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara» La ricetta del capitano biancoverde al debutto casalingo dopo Benevento: «Loro ben attrezzati per la categoria»
Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento La squadra di Menini convince, ma non vince: i padroni di casa si impongono 3-1. Di Dibenedetto il gol degli ospiti
Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite» Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite» Le parole del pivot biancoverde alla vigilia della sfida in Campania: «Sarà una partita difficile, ma sono fiducioso»
È un Defender Giovinazzo da 10 e lode, battuto il Mascalucia È un Defender Giovinazzo da 10 e lode, battuto il Mascalucia Tripletta di Palumbo e doppiette di Nunes Tanke e Dibenedetto nel 10-3 finale. Seconda vittoria consecutiva
Il Giovinazzo C5 debutta in casa. Marzella: «Vincere per creare entusiasmo» Il Giovinazzo C5 debutta in casa. Marzella: «Vincere per creare entusiasmo» Il team manager dei biancoverdi presenta la sfida interna con il Mascalucia e chiama i tifosi al PalaPansini: «Vi aspettiamo»
Defender Giovinazzo C5, che botto! Vince all'esordio con l'Itria Defender Giovinazzo C5, che botto! Vince all'esordio con l'Itria La squadra di Menini (anche lui a segno nel 2-4 finale) espugna Fasano. Doppietta di Nunes Tanke
Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio» Defender Giovinazzo C5, da stasera vale. Menini: «Carichi per l'esordio» Le parole del responsabile tecnico alla vigilia della sfida contro l’Itria: «Abbiamo svolto una buonissima fase di preparazione»
Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2 Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2 In Coppa della Divisione, i biancoverdi, in vantaggio di due reti (0-2 di Fanfulla e Palumbo) si fanno riagguantare dai padroni di casa
Domenica con tempo variabile su Giovinazzo
19 ottobre 2025 Domenica con tempo variabile su Giovinazzo
Giovinazzo alla Festa del Cinema di Roma per la fiction "I casi dell'avvocato Guerrieri "
18 ottobre 2025 Giovinazzo alla Festa del Cinema di Roma per la fiction "I casi dell'avvocato Guerrieri"
Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo
18 ottobre 2025 Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo
Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara»
18 ottobre 2025 Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara»
Donazione del sangue, la Fratres Giovinazzo ospita in un convegno mons. Savino
18 ottobre 2025 Donazione del sangue, la Fratres Giovinazzo ospita in un convegno mons. Savino
"Bon Bon " di Michele Sciancalepore: per Natale un invito a riflettere sul valore della bontà quotidiana
18 ottobre 2025 "Bon Bon" di Michele Sciancalepore: per Natale un invito a riflettere sul valore della bontà quotidiana
Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
18 ottobre 2025 Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
Funerali carabinieri in Veneto, bandiere a mezz'asta sul Palazzo di Città a Giovinazzo
17 ottobre 2025 Funerali carabinieri in Veneto, bandiere a mezz'asta sul Palazzo di Città a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.