Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara

Con sei gol (tre per tempo,il finale) rifilati all'Academy Pescara, ilriparte alla grandissima dopo il ko di Benevento e conferma di godere di ottima salute sul parquet del PalaPansini, conquistando il secondo hurrà interno consecutivo. Le doppiette die le reti dinel rotondo successo finale.Un successo che significa tanto sia per la classifica che sorride agli uomini del patron, ma soprattutto è un ulteriore iniezione di fiducia e consapevolezza dei propri mezzi del roster biancoverde ben guidato dal responsabile dell'area tecnicache sta dimostrando, giorno dopo giorno, di essere un condottiero esperto in grado di saper amalgamare un gruppo di giovani talentuosi e atleti navigati.Menini si presenta con La Notte, Divanei, Palumbo, Nunes Tanke e Difonzo, mentre Palusci risponde con Cilli, Masi, Rodriguez, Baioccchi e Dall'Onder. Tuttavia, l'inizio della gara non fa presagire ad un pomeriggio tranquillo: gli abruzzesi, infatti, ci impiegano tre minuti per colpire a freddo conche chiude una triangolazione con Rodriguez e Baiocchi: 0-1.Il Pescara preme sull'acceleratore e sfiora il raddoppio con Fetta che colpisce un palo. Per riagguantare il risultato Menini dalla panchina inseriscecome power play che insacca al 15' l'1-1 dopo un assist di Difonzo. Ci riprova sempre Palumbo subito dopo ad anticipare di testa Cilli, ma stavolta non trova lo specchio.Contromossa di Palusci sul fronte opposto con Dall'Onder portiere di movimento, ma con esito infelice perché al 19'dalla sua area pesca il jolly del 2-1 con un tiro a porta sguarnita. Mancano solo 13 secondi alla sirena e Fanfulla con un colpo di tacco libera al tiroche beffa l'estremo ospite con un pallonetto morbido: 3-1 al 20'.La ripresa è più frizzante e lo si intuisce dall'intervento di La Notte su Masi schierato subito come quinto di movimento, prima degli errori di Rodriguez e Dall'Onder. La pressione del Pescara continua a farsi insistente e Dibenedetto con la maglia del portiere dimostra di saperci fare anche tra i pali quando para un bolide di Marrazzo.Giunge provvidenziale al 16' la palombella da centrocampo dache porta i suoi sul 4-1. I padroni di casa, a questo punto, riacquistano fiducia e colpiscono al 17' controvato da Dibenedetto per il 5-1. Il "carro armato" biancoverde non si accontenta e cerca il bis trovandolo al 18' con un tiro nell'angolo potente quanto preciso per il 6-1 finale.«È un campionato molto duro, il Pescara è una signora squadra, ma noi, gestendo al meglio la tensione pre-gara, abbiamo fornito una prova davvero superlativa - ha detto a fine partita il responsabile tecnico Menini -. Tutta la squadra ha offerto una grande prestazione: credo molto in questi ragazzi».Dopo il ko in quel di Benevento serviva una vittoria convincente ed è puntualmente arrivata: «, io - ha continuato il tecnico - ho lavorato e ho fatto bene proprio dove il gruppo era ben coeso. Lavoriamo insieme tutta la settimana e dobbiamo continuare a fidarci l'uno dell'altro. Io continuerò a trasmettere la passione», ha concluso Menini.