L’Under 19 "B" prende forma: fra i 16 convocati di Bellarte anche Fanfulla

L'atleta del Defender Giovinazzo C5 raggiungerà Porec, in Croazia, per affrontare due amichevoli

Il commissario tecnico, alla chiusura della, l'evento promosso dallain collaborazione con il, ha diramato le convocazioni per l'Under 19 "B": fra i 16 atleti ci sarà anche il giovinazzeseL'atleta del, inserito nel secondo gruppo di lavoro degli azzurrini, raggiungerà, dopo l'allenamento di questa mattina, la cittadina di Porec, in Croazia per affrontare due amichevoli: la prima domani alle ore 16.00 contro la, la seconda mercoledì alle ore 19.00 contro una squadra giovanile del«Siamo orgogliosi di annunciare che dopo la- si legge sulla paginadei biancoverdiFanfulla, che componeva la selezione area sud, è stato incluso tra gli atleti che comporranno la Nazionale Italiana di categoria. Non ci resta che fare i nostri complimenti e un grande in bocca al lupo».