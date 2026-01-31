Flavio Fanfulla
Il Defender Giovinazzo C5 a Pescara, Fanfulla: «Per noi è una partita chiave»

I biancoverdi saranno impegnati sabato in Abruzzo. Il pivot biancoverde: «Non sarà facile, ma ce la metteremo tutta». Start alle ore 15.00

Giovinazzo - sabato 31 gennaio 2026
I tre risultati utili consecutivi, l'aver frenato la corsa della capolista Benevento e la spinta in classifica. Il mese di gennaio, che per il Defender Giovinazzo C5 del presidente Carlucci ha lasciato in eredità tantissimo (due vittorie e un pareggio), si chiude oggi pomeriggio con la sfida all'Academy Pescara, nel diciassettesimo turno del girone B di serie A2 Elite.

I biancoverdi sono reduci dal 4-4 casalingo con la prima della classe, dopo essere stati in vantaggio di due reti grazie anche alla doppietta messa a segno da Fanfulla: «Sicuramente da un lato c'è piena soddisfazione per aver frenato la corsa della capolista - ha detto il pivot giovinazzese -. Il Benevento, infatti, ha molta qualità ed esperienza e non è semplice tenergli testa. Dall'altro, però, resta inevitabile il rammarico perché andare sul doppio vantaggio e non portare a casa i tre punti lascia l'amaro in bocca».

All'orizzonte, adesso, c'è la sfida di Pescara contro l'Academy di Palusci che, reduce dal ko nel derby con il Sulmona, insegue i pugliesi (quinti a quota 29 punti) di una sola lunghezza. La parola d'ordine è continuità. «Per noi - ha detto ancora Fanfulla - è una partita chiave. Vincere contro il Pescara darebbe continuità, fiducia e soprattutto la conferma di essere sulla strada giusta».

Gli abruzzesi possono contare sulle bocche di fuoco brasiliane Rodriguez e Dall'Onder (13 reti il primo, 12 il secondo) e sui vari Masi, Baiocchi, Coco Schmitt e Marrazzo. «Certamente non sarà facile perché sono una squadra molto esperta, ma ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti», ha concluso Fanfulla.

La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaRigopiano di Pescara. Fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.
