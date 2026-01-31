Il Defender Giovinazzo C5 a Pescara, Fanfulla: «Per noi è una partita chiave»

I tre risultati utili consecutivi, l'aver frenato la corsa della capolista Benevento e la spinta in classifica. Il mese di gennaio, che per ildel presidenteha lasciato in eredità tantissimo (due vittorie e un pareggio), si chiude oggi pomeriggio con la sfida all', nel diciassettesimo turno del girone B di serie A2 Elite.I biancoverdi sono reduci dal 4-4 casalingo con la prima della classe, dopo essere stati in vantaggio di due reti grazie anche alla doppietta messa a segno da: «Sicuramente da un lato c'è piena soddisfazione per aver frenato la corsa della capolista - ha detto il pivot giovinazzese -. Il Benevento, infatti, ha molta qualità ed esperienza e non è semplice tenergli testa. Dall'altro, però, resta inevitabile il rammarico perché andare sul doppio vantaggio e non portare a casa i tre punti lascia l'amaro in bocca».All'orizzonte, adesso, c'è la sfida di Pescara contro l'Academy di Palusci che, reduce dal ko nel derby con il Sulmona, insegue i pugliesi () di una sola lunghezza. La parola d'ordine è continuità. «Per noi - ha detto ancora Fanfulla -. Vincere contro il Pescara darebbe continuità, fiducia e soprattutto la conferma di essere sulla».Gli abruzzesi possono contare sulle bocche di fuoco brasiliane Rodriguez e Dall'Onder (13 reti il primo, 12 il secondo) e sui vari Masi, Baiocchi, Coco Schmitt e Marrazzo. «Certamente non sarà facile perché sono una squadra molto esperta, ma ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti», ha concluso Fanfulla.La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaRigopiano di Pescara. Fischio d'inizio anticipato alle ore 15.00.