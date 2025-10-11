Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento

Sconfitta per ilche torna in Puglia con la prima sconfitta del girone B del campionato di serie A2 Elite, ma esce a testa alta dopo ilfinale.Il Benevento C5 grandi firme, in vantaggio dopo i primi 20' con l'autorete di Difonzo, ha dovuto sudare non poco per guadagnarsi i tre punti (per i sanniti si tratta della terza vittoria consecutiva) e soltanto nei 270 secondi finali ha messo in cassaforte il risultato dopo aver subito la velocità degli ospiti nei dieci minuti finali del secondo tempo. Diil gol degli ospiti.Per il club di Carlucci nessun dramma perché il Defender Giovinazzo C5 la sua partita l'ha fatta contro una grande squadra come il Benevento.Nel silenzio del PalaTedeschi - la gara si è disputata a porte chiuse -, Scarpitti schiera Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Abdala e Caruso, mentre Menini risponde con Lanotte, Divanei, Palumbo, Difonzo e Nunes Tanke. Il primo tempo è piuttosto equilibrato con una supremazia territoriale dei giallorossi: i locali, infatti, in apertura si rendono pericolosi con Renoldi che vede la sua conclusione salvata sulla riga di porta da Divanei.Risponde Difonzo con un pallonetto insidioso che mette in difficoltà Montefalcone, mentre Abdala si fa vivo con una discesa non sfruttata al meglio da Caruso in scivolata. Al 17', con Palumbo power play, il Giovinazzo tenta la carta a sorpresa, ma il tiro di Tanke deviato dal portiere sannita e la ribattuta di Divanei non hanno fortuna.Dea bendata che bacia invece il tiro dalla linea di fondo di Abdala che trova l'autogol di: 1-0. Il tiro scagliato da Dibenedetto, infine, non trova pronto Tanke che sotto porta spara oltre la traversa e chiude il primo tempo.Seconda frazione di gara subito inaugurata da Dibendetto con un'intuizione per Divanei che manda il cuoio ad accarezzare il palo. Bravi Abdala e Caruso, al 3', a costruire l'azione che portaa infilare il 2-0. Non passano nemmeno 3 minuti per vederecon la maglia del quinto di movimento segnare il 2-1 ben assistito da Tanke.La pressione dei pugliesi si fa più insistente e il Benevento si chiude nella sua metà campo rischiando grosso sulla traversa colpita da Difonzo. Provano a pareggiare la contesa sia Palumbo che Dibenedetto, ma trovano Montefalcone sulla loro strada e nel momento migliore un errore difensivo degli ospiti consente adi trafiggere Lanotte, al 17', per il 3-1 finale.