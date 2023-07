Il Defender Giovinazzo C5 saluta anche Prisciandaro

È arrivato il momento che anchepossa maturare quell'esperienza necessaria per affermarsi a buoni livelli.E quindi, visto il minutaggio risicato nello scorso campionato di A2, ilha ritenuto che una nuova collocazione sportiva possa dare la possibilità al giovanissimo laterale di trovare maggiori spazi per poter giocare maggiormente. L'atleta ne è consapevole e ha preso atto della decisione societaria volta esclusivamente alla sua crescita per quello che è ritenuto un talento naturale.«È giunto per me il momento di allontanarmi dalla città che amo, dai colori e dalla società del Defender Giovinazzo C5 che - sottolinea Prisciandaro -. Sono cresciuto in questo contesto sia calcisticamente sia come persona per cui il mio senso di gratitudine è indiscusso perché grazie a questo sport ho conosciutoda cui ho potuto imparare molto anche sotto l'aspetto caratteriale».Al di là delle scelte dei vertici del club di via Sanseverino anche l'atleta classe '03 rappresenta un altro elemento di. Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il Defender Giovinazzo augura a Prisciandaro, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - dice il- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».