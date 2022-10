Il Defender Giovinazzo C5 passa sei volte, tripletta di Silon Junior

29 ottobre 2022: una data indimenticabile per i tifosi delche si aggiudica il derby con le Aquile Molfetta con un incredibile, già entrato nella storia come la vittoria con il più alto scarto in serie A2. Meglio riuscirono a fare i biancoverdi l'8 febbraio 2020, ma era serie B, quando schiantarono i biancorossi addirittura con lo score finale di 8-2.Protagonista tutt'altro che inatteso, arma letale biancoverde di un pomeriggio magico,, autore della tripletta che a cavallo dei due tempi, con la rete del provvisorio 4-0, ha mandato al tappeto i cugini, reduci da due vittorie consecutive. Dile altre reti biancoverdi, di Fermino la prestazione più bella.In un PalaPansini traboccante di tifo ed entusiasmo, nonostante i tre ko consecutivi, fra il campionato e la Coppa Divisione, l'allenatore Faele si presenta sul parquet con La Notte, Fermino, Ferreira Praciano, Menini e Silon Junior, mentre il suo collega Recchia, col vento in poppa, replica con Rafanelli, Adami, Gonzalez, Ortiz e Dibenedetto.I padroni di casa mostrano subito di essere in palla, squarciano al primo affondo l'equilibrio lungo l'asse Silon Junior-(destro sul palo più lontano del secondo su assist del primo, 1-0 al 2'), mentre gli ospiti mostrano di non essere in grado di contenere le bocche di fuoco biancoverdi. Ferreira Praciano impegna Rafanelli,alza troppo la mira, poi è il tap-in in area del brasiliano, al 3', su assist dal fondo di Fermino, a portare i padroni di casa sul doppio vantaggio: 2-0.Che fosse un pomeriggio molto difficile per il Molfetta lo si capisce, dopo il palo colpito da Ortiz su calcio di punizione, quando l'universale spagnolo, già ammonito, trattiene per la maglia Fermino e finisce anzitempo sotto la doccia. Aquile in inferiorità numerica dall'11'.Proprio dopo l'espulsione arrivano il palo di Fermino, il bis diche si mette in proprio e firma il raddoppio con un sinistro rasoterra da fuori area, 3-0 al 12'), e altri due pali, colpiti in serie da Menini e Roselli, mentre La Notte vola in corner a deviare un destro di Iessi. Al riposo è 3-0. Pesante come un macigno.La reazione del Molfetta, al rientro in campo, è davvero poca cosa e così il Defender Giovinazzo diventa il padrone assoluto della partita: Silon Junior piglia un altro palo, Mongelli chiama in causa Rafanelli, costretto, all'8', a raccogliere in fondo al sacco il pallone del 4-0 diautore di una tripletta.Gonzalez è la mossa della disperazione degli ospiti che, con Rella, provano a mordere il derby. Inutilmente.a porta vuota, fa 5-0 al 14'. Per i biancorossi è l'inizio della fine. Entra in scena Mongelli, dapprima in versione solitaria, poi su assist al bacio di Marzella, ma Rafanelli è superlativo. Il gol di(5-1) rende meno amaro il passivo, quello di, al termine di un bellissimo triangolo con Ferreira Praciano e Silon Junior, mette il timbro finale al derby: 6-1.Primo vero successo stagionale del club di, che saleE martedì 1 novembre si torna di nuovo in campo, stavolta fuori casa, sul rettangolo del Gear Siaz Piazza Armerina.