Il Defender Giovinazzo C5 esce a testa altissima dalla Coppa Italia

Non inganni il risultato finale diche la Sampdoria Futsal ha inflitto alperché l'equilibrio in campo tra le due formazioni è rimasto inalterato sino a 10 minuti dall'ultima sirena quando gli ospiti, sul risultato di 2-0, hanno dovuto rischiare parecchio e sono stati colpiti continuamente perché ormai sbilanciati in attacco.Le rotazioni più numerose dei liguri e il tasso tecnico elevato hanno alla fine pesato sulle sorti del match dal quale i biancoverdi escono a testa altissima visto l'andamento del match. A Campo Ligure, mister Cipolla sceglie Lo Conte, Galan, Boaventura, Renoldi e Ortisi, mentre Rafinha risponde con Di Capua, Pisciteli, Binetti, Ferreira Praciano e Silon Junior.Sono trascorsi appena 2 minuti di gioco ericeve una rimessa lunga del proprio portiere ed è bravo a tagliare fuori causa Di Capua in uscita siglando l'iniziale 1-0. Reazione immediata dei biancoverdi prima con un gran tiro di Piscitelli che trova la risposta di Lo Conte e subito dopo con un fendente di Silon che scheggia la traversa.L'estremo di casa, poi, si supera su un pericoloso tiro di Toma e su un successivo tentativo di Silon. La replica dei padroni di casa, dopo un gran tiro dalla distanza di Galan smanacciato da Di Capua, è affidata ad uno schema su punizione di Boaventura che trova Silon ben appostato sulla linea di porta a salvare un gol quasi fatto.A 5 minuti al termine del primo tempo Toma viene schierato come power play: una mossa a sorpresa che per poco non ristabilisce la parità quando Binetti, ben servito da Silon, di petto mette il cuoio fuori di poco.Parte sempre dai piedi di Silon la conclusione che, deviata con la punta delle dita da Lo Conte, si spegne ancora sul palo della porta avversaria. Allo scadere della prima frazione, Ferreira Praciano non trova lo specchio della porta dopo un'intesa con Silon. Al 20' è dunque 1-0.Il secondo tempo è aperto da un affondo con pallonetto finale di Boaventura che termina di poco oltre la traversa, mentre sul versante opposto, su un calcio d'angolo battuto da un sempre presente Silon, Ferreira Praciano non trova il sospirato pareggio con una conclusione di qualche centimetro distante dalla rete. Èal 4', a soffiare palla a centrocampo e poi a ripartire solitario concludendo la sua discesa con la palla nel sette dove Di Capua non può arrivare per il 2-0.Con i pugliesi ormai protesi in avanti e Binetti power play, ne approfitta Foti, al 7', che trova, liberissimo in piena area, di portare il risultato sul 3-0. Timida reazione dei pugliesi con un fendente potentissimo di Silon, ma l'estremo di casa Lo Conte non si fa trovare impreparato e così, al 10', arriva il 4-0 di, libero di segnare, grazie a un assist dell'ex di turno Saponara, bravo a liberarsi del suo marcatore diretto.Sia Binetti che Ferreira Praciano hanno due occasioni propizie per mettere a segno una rete tutto sommato meritata ma che non arriva. Mette una seria ipoteca sul match, invece, la Sampdoria con il 5-0 che, al 18', porta la firma ancora die del 6-0, un minuto più tardi, ad opera dicon la porta del Defender ormai sguarnita.Adesso si ritorna a parlare di campionato: occorre subito concentrarsi perché fra due giorni, sul parquet del PalaPansini, arriva la vice capolista Pirossigeno Cosenza.