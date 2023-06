Il Defender Giovinazzo C5 e capitan Piscitelli ancora insieme

Si sono giurati ancora una volta fiducia il, pronti ad affrontare una stagione sportiva inche si preannuncia impegnativa.Come uomo di riferimento per l'intero spogliatoio biancoverde non si poteva prescindere da un prolungamento del rapporto sportivo con il laterale giovinazzese classe '87 anche se proviene da un campionato, quello disputato l'anno scorso sino all'ultima gara con il Modena Cavezzo, alquanto travagliato visti gli infortuni che qualche volta lo hanno tenuto lontano dal rettangolo di gioco.Ma la società di via Sanseverino ha puntato soprattutto nelle sue capacità di tenereoltreché nella sua esperienza maturata giocando campionati di categoria.«Per me sarà un onore continuare ad essere. Sono stato contattato anche da altre società, ma è stata sufficiente una chiacchierata con il presidente Carlucci con il direttore sportivo Gianni Lasorsa e con Enzo Marzella per rinnovare un'intesa che ha avuto bisogno solo della formalizzazione».Il club, ora, aspetta ancora una volta il contributo fruttuoso del capitano storico per condurre l'equipaggio biancoverde in acque tranquille.