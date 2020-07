Hockey su pista, ufficializzato il calendario di serie A2

IL CALENDARIO COMPLETO PER NON PERDERSI NULLA

La prossima stagione sportiva di hockey su pista è sempre più vicina.Appena terminata l'emergenza sanitaria che ha annullato le competizioni per quest'anno, l'ha lavorato per portaresulla sua panchina; nel frattempo un'altra indiscrezione ha trovato conferma ufficiale: laha riformulato i campionati e quindi la squadra della nostra città è risalita in unadivisa in due gironi.Ieri invece la federazione ha ufficializzato i calendari. L'AFP Giovinazzo è stata inserita nelassieme alla blasonata CGC Viareggio e a Rotellistica Camaiore, HC Castiglione, HP Matera, Roller Matera, Estrelas Molfetta, Hockey Prato 54, SPV Viareggio e alle seconde squadre di HC Forte e Hockey Sarzana. Essendoci 11 compagini, ogni weekend una osserverà un turno di riposo., il girone d'andata si concluderà il 23 gennaio, quello di ritorno il 18 aprile.Al termine della regular season, le ultime due squadre saranno retrocesse in B, le prime cinque dovranno affrontare i playoff a partire dal 24 aprile. Le vincenti dei gironi A e B passeranno direttamente alla Final Four, mentre le altre otto si affronteranno così abbinate: 2a Girone A contro 5a Girone B, 3a girone A contro 4a girone B, 2a girone B contro 5a girone A, 3a girone B contro 4a girone A. Le quattro vincenti si giocheranno i due posti per la Final Four nella quale si ritroveranno le due vincenti dei playoff e le due prime in classifica dei due gironi. Le due vincenti delle semifinali saranno promosse in Serie A1 e la prima verrà proclamata vincitrice del Campionato di Serie A2 nellae chiuderà sempre in via Aldo Moro contro il Roller Matera. I tifosi biancoverdi potranno già segnare in agenda l'atteso derby contro l'Estrelas Molfetta il 13 febbraio, il 6 marzo l'incontro con l'HP Matera del grande ex Angelo Dapalma e il 20 marzo il ritorno a Giovinazzo del CGC Viareggio. Nel mese di novembre invece ci sono già due comodissime trasferte a Molfetta e Matera.24/10/2020 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – GRUPPO GAMMA SARZANA31/10/2020 ore 20.45 HOCKEY PRATO 54 - AFP GIOVINAZZO14/11/2020 ore 19.00 ESTRELAS MOLFETTA - AFP GIOVINAZZO21/11/2020 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – ASH VIAREGGIO28/11/2020 ore 20.45 HP MATERA - AFP GIOVINAZZO05/12/2020 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – HC CASTIGLIONE12/12/2020 ore 21.00 CGC VIAREGGIO - AFP GIOVINAZZO19/12/2020 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – ROT CAMAIORE10/01/2021 ore 18.00 SGS SERVICE FORTE DEI MARMI - AFP GIOVINAZZO16/01/2021 ore 19.30 ROLLER MATERA – AFP GIOVINAZZO24/01/2021 ore 18.00 GRUPPO GAMMA SARZANA - AFP GIOVINAZZO30/01/2021 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – HOCKEY PRATO 5413/02/2021 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – ESTRELAS MOLFETTA20/02/2021 ore 20.45 ASH VIAREGGIO - AFP GIOVINAZZO06/03/2021 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – HP MATERA13/03/2021 ore 19.00 HC CASTIGLIONE - AFP GIOVINAZZO20/03/2021 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – CGC VIAREGGIO27/03/2021 ore 20.45 ROT CAMAIORE - AFP GIOVINAZZO10/04/2021 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – SGS SERVICE FORTE DEI MARMI17/04/2021 ore 20.45 AFP GIOVINAZZO – ROLLER MATERA