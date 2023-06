Hockey su pista, iniziato il torneo scudetto Under 23 al PalaPansini

È cominciato il, il primo della storia di questo sport, che Giovinazzo ha l'onore di ospitare.La squadra di casa, assieme a, giocheranno in un girone all'italiana che domenica assegnerà il titolo e collocherà altre due compagini sui gradini più passi del podio.Ad indossare i pattini, atleti che hanno appena terminato il campionato di A2 ma anche giovani provenienti dall'Under 17 e dall'Under 19.Nella prima giornata l'era chiamata ad affrontare l'alle ore 17.30 e il risultato al PalaPansini è stato diNel quintetto iniziale il tecnicoha schierato ragazzi già forgiati dalle gare senior come Dangelico, Dilillo, De Bari, Mezzina e Colamaria.Ad inaugurare le marcature le due reti di, seguite da quella dinon riesce a sfruttare il tiro diretto per il cartellino blu a Baldi ma rimedia sul finire del primo tempo.segna anche nella ripresa e a due minuti dal termine arriva l'unica rete diLa partita terminache con i 3 punti ottenuti si piazzano momentaneamente al secondo posto alle spalle dello Scandiano che ha già disputato due gare.Oggi l'AFP sarà impegnatae al termine della seconda giornata inizieranno a delinearsi i rapporti di forza tra le contendenti.