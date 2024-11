Giovinazzo C5, una notte magica: Difonzo e Mejuto show, Capurso battuto

La sesta giornata del girone B di serie A2 Elite, la prima giocata in settimana, di martedì, finisce in gloria per ilche rifila otto reti alla vice capolista, piegata in modo pirotecnico con il risultato didalle triplette die dai gol diServiva una notte da vecchio Giovinazzo, quello dei tempi andati, di Chiaffarato, ad esempio, ex di turno, per cercare di risollevarsi da una classifica deficitaria. Alla vigilia si chiedeva di onorare la maglia, di crederci fino all'ultimo. I biancoverdi hanno risposto sul parquet del PalaPansini con una grande prestazione, vicina alla perfezione: dominante per molti tratti (), con la formazione attenta e concentrata, ma soprattutto vogliosa di tornare al successo, il secondo stagionale. Il club del patronè adesso al. Ma è stato soprattutto l'atteggiamento mostrato a rilanciare le ambizioni dei giovinazzesi.Bernardo, senza lo squalificato Piscitelli, parte con Di Capua, Sosa, Mejuto, Palumbo e Difonzo, l'ex Chiaffarato risponde con Micoli, Nardacchione, Primavera, Lamas e Perri. Passano due minuti e Difonzo apparecchia l'1-0 trovando a centro areache apre le marcature. Raddoppio quasi immediato, poco dopo, con un preziosismo tecnico diche si costruisce il 2-0. È poi sull'asse Mejuto-che matura il 3-0: il primo assiste il secondo, che fa centro. Tris a tinte biancoverdi.La reazione del Capurso non si fa attendere:scaglia due tiri centralmente, ma solo il secondo vale il 3-1 al 5'. Il 3-2, invece, lo firma al 7'dalla banda sulla destra dell'estremo di casa: Di Capua è battuto, gli ospiti sono in gara. È delizioso, all'8', l'assist di Marolla (Pio) che libera in areaper la rete del 4-2, mentre Micoli è costretto ancora una volta ad alzare bandiera bianca quandosi ritrova lanciato a rete per il pokerissimo che chiude il primo tempo, 5-2.Con un passivo di tre reti da recuperare, gli ospiti tentano la carta del power play (Dammacco) già dal 5' della ripresa, ma la mossa tattica, almeno all'inizio, sembra non essere quella vincente perchéal 6', a porta libera, firma la sua personale tripletta: 6-2. I padroni di casa, a questo punto, arretrano in maniera evidente e nel giro di qualche minuto (al 7', al 10' e all'11') con tre azioni fotocopia, spesso con Nitti in veste di assist-man, concedono auna tripletta che porta lo score sul 6-5.Ci pensa un contropiede di, concluso con la porta avversaria sguarnita, a riportare lo score sul 7-5, al 15'. Un minuto dopo ancorasoffia palla a metà campo e si invola in rete per l'8-5 finale. Sigillo da tre punti.«Noi ci aspettavamo che il Capurso facesse qualcosa di diverso con la tattica del portiere di movimento per cambiare un po' le cose - ha detto a fine partita Bernardo analizzando la gara dopo il 6-2 -. Forse la differenza che c'è stata fra oggi (martedì) e le ultime prestazioni è stata quella di saper soffrire nei momenti in cui bisognava davvero soffrire: gli atleti sono stati molto bravi ad interpretare la partita ed a sacrificarsi quando c'era bisogno di farlo.».Il tecnico ha elogiato la produzione offensiva dei biancoverdi capaci di segnare ben otto gol: «Abbiamo sviluppato e creato tanto:- ha concluso Bernardo - augurandoci di continuare a migliorare.».