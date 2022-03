Giovinazzo C5, stasera il derby con i cugini delle Aquile Molfetta

Si rituffa nel campionato di serie A2 ildopo il match non disputato sabato scorso con il Gear Siaz Piazza Armerina e la brillante prestazione di Coppa Italia a Cosenza.Ad attendere i ragazzi del presidente, nel recupero della sedicesima giornata del girone D non disputata il 5 febbraio scorso, saranno i cugini delle Aquile Molfetta che, nell'ultimo turno di campionato, sono stati fermati per 3-2 dal Bovalino diretta concorrente per la salvezza.I padroni di casa non navigano più in acque tranquille, con i 19 punti incamerati, e questo significa che affronteranno l'incontro ancor più decisi a prendersi i tre punti in un derby che ha sempre un suo fascino particolare e lo si è visto nel pareggio di 3-3 dell'andata.Sicuramente per i biancorossi locali saranno da tener d'occhio i varigià in primo piano al PalaPansini. Purtroppo gli ospiti dovranno privarsi dello squalificato, un uomo chiave nello scacchiere dei responsabili tecniciProprio quest'ultimo, sulla sua conduzione in tandem, ha detto: «L'ottimale collaborazione con Foletto, sin dalla prima settimana, è stata improntata al. Mi rende sempre partecipe delle sue scelte e delle sue valutazioni. Inoltre sa rendere partecipe tutto il gruppo squadra creando armonia all'interno di esso, non solo in campo ma anche al di fuori.«I risultati sorprendenti della squadra sono la naturale conseguenza di questo suo modo di porsi oltreché del lavoro in allenamento. È innegabile che». E allora spettacolo ed emozioni attendono i tifosi questa sera alle ore 20.00 a Molfetta.