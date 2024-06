Giovinazzo C5-Sosa: è un colpo a sorpresa il Nazionale della Celeste

Il colpo a sorpresa che non nessuno si aspettava arriva a giugno, quando ilpiazza lo scatto decisivo per, classe '95 da nove anni nella Nazionale della sua terra, l'Uruguay, sbaragliando la concorrenza di numerosi sodalizi italiani.Nato a Montevideo, centrale difensivo di enorme temperamento e di grande acume tattico, dopo aver giocato nel, formazione di Malta, prima di trasferirsi in patria al, è approdato in Italia nel 2021. Qui, ha giocato nel, nelcon cui ha ottenuto una promozione in serie A2 Elite disputando anche la Final Four di Coppa Italia prima di indossare, nell'ultima annata, la maglia delNelle ultime settimane, Sosa, dopo essere tornato nella sua terra, si è accasato alper disputare lagiocata a Buenos Aires e vinta dal Magnus di Sorocaba, portando a termine il campionato del suo paese con la conquista del titolo nazionale lo scorso 12 novembre nella finale vinta per 4-3 con l'Urupan. Nel suo curriculum anche la partecipazione a numerose edizioni della Coppa America e due qualificazioni ai Mondiali.Sotto traccia e senza dare riferimenti. Il club di, negli ultimi giorni, si è mosso in grande silenzio e poi, con la regia del direttore sportivo, ha piazzato il primo colpo del mercato biancoverde nel momento determinante. «Sono molto felice di questa nuova opportunità e di tornare a giocare in Italia», ha detto Sosa.«Questo rappresenta una nuova sfida per la mia carriera. La scelta di venire a Giovinazzo, che avrebbe rappresentato il mio prossimo futuro - ha proseguito -, è stata molto semplice e facilitata dai primi contatti con il tecnicoe la società: si parla in termini positivi della serietà del club, della città e soprattutto del tifo, ritenuto molto caldo».«Ai miei nuovi tifosi posso assicurare che darò il massimo per la maglia che indosserò - ha concluso il Nazionale della Celeste - con l'obiettivo di portare la mia squadra a raggiungere». Parola di Sosa.