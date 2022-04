Giovinazzo C5, riecco il campionato: è derby con l'Atletico Cassano

Dopo la vetrina della, che ha rappresentato l'apice della stagione sportiva 2021/22, ilritorna ad affrontare il campionato e la ventitreesima giornata propone il derby con l'di mister Recchia.I pellicani sono in una situazione di classifica difficile e, a sole tre giornate dal termine della regular season, con soli 20 punti in cascina, non possono permettersi più passi falsi, anche se la trasferta a Giovinazzo non rappresenta l'occasione migliore per poter inanellare punti. All'andata i biancoverdi vinsero con il punteggio di 3-5, ma non fu semplice con un avversario privo di Perri, una delle migliori pedine sullo scacchiere di mister Recchia oltre a Raid, Garcia eNessuno squalificato e recuperati tutti gli acciaccati: i responsabili tecnici, dunque, avranno solo l'imbarazzo della scelta, ma in casaoccorrerà recuperare quanto prima la concentrazione e l'umiltà per affrontare un avversario dalla caratura sicuramente diversa dalla Fortitudo Pomezia avversaria di Coppa Italia.È stato il capitanoa presentare il match di oggi pomeriggio: «Abbiamo dimostrato nel primo tempo contro una corazzata come il Pomezia che siamo un gruppo capace di esprimere un gioco in grado di impensierire anche roster di caratura superiore. Con il Cassano dobbiamo essere bravi a ritornare concentrati sul campionato che sinora abbiamo disputato in maniera eccelsa, per il rush finale che ci porta ai play-off».Si attende il folto pubblico che ha accompagnato la squadra anche a Policoro oggi pomeriggio alle ore 16.00 al PalaPansini. L'ingresso sarà sempre al costo di, mentre rimarrà gratuito per donne e under 16.