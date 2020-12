Giovinazzo C5, pari e rimpianti. Con la Vis Gubbio finisce 6-6

Per ilè un pareggio tra mille rimpianti, esce indenne una Vis Gubbio indomita. In serie A2, il ritorno in campo della squadra del tecnico, dopo oltre un mese di pausa forzata a causa dell'emergenza Coronavirus, finisce con un pari, il secondo stagionale su appena quattro gare disputate, tanti gol e la tripletta del redivivoI biancoverdi, però, hanno da recriminare. In vantaggio 2-0, 5-3 e pure 6-4, subiscono,, la rimonta degli ospiti di Bettelli, che continuano a collezionare pareggi e si confermano al quarto posto nel girone C.Avvio arrembante dei padroni di casa che, seppur privi della carica emotiva che si sarebbe sprigionata dagli spalti del PalaPansini, si portano subito in vantaggio: il fendente di, scoccato dalla corsia di destra, piega le mani di Boscaino e vale l'1-0, quello didopo un quarto di gara, complice anche un pasticcio della retroguardia umbra, porta i giovinazzesi sul 2-0.La Vis Gubbio avanza ad ondate, però il quintetto di casa sa reggere l'urto e l'esordiente Genchi, tra i pali al posto di Di Capua, dimostra sin da subito di saperci fare. Il gol di, su schema da calcio d'angolo, è un destro ad incrociare che si incastona nel sette più lontano (2-1), seguito, appena 34 secondi più tardi, dal 2-2 in area diche chiude la prima parte di gara.Al rientro in campo, la Vis Gubbio alza subito il ritmo e il gol del sorpasso (2-3) passa tutto dai piedi di, manon ci sta, colpisce da fuori area e segna il gol del 3-3, quello della ripartenza, alzando le braccia al cielo.Il secondo tempo si gioca a viso aperto e il Giovinazzo sembra avere una marcia in più:scarta il cioccolatino servito da González Alonso e firma il 4-3,(doppietta per lui) riesce a deviare quel poco che basta il rasoterra di Piscitelli per gonfiare la rete del 5-3.Con la Vis Gubbio in avanti e con Bicaj nelle vesti di quinto di movimento,, ancora lui, cerca e trova l'angolino alto (5-4), madall'altra parte segna la sua personale tripletta e porta a casa il pallone: 6-4 a meno di 3 minuti dall'ultima sirena. Sbaglia, però, chi pensa che sia finita.Gli ultimi 177 secondi sono una bolgia in cui la Vis Gubbio si fa largo in avanti, ma Genchi non si fa intimorire affatto. Il gol che riapre la partita, proprio sui titoli di coda, è uno schema su palla inattiva chetrasforma in oro (6-5). Nell'ultimo giro di lancette, poi, ancorafa secco Genchi con la difesa di casa in tilt. È 6-6, punteggio che non cambierà più, nemmeno con Piscitelli buttato nella mischia come quinto di movimento.I padroni di casa si gettano in avanti alla ricerca del gol-partita, senza trovare lo spunto vincente. Mongelli sciupa il possibile colpaccio, finisce pari e patta e il Giovinazzo lascia il parquet carico di rimpianti per come,, si era messa la partita.