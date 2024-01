Giovinazzo C5-Ferreira Praciano, è addio: ufficiale la risoluzione

Quella con il Città di Melilli è stata l'ultima partita con la maglia deldi, un altro atleta di grandissimo spessore.Il laterale offensivo brasiliano classe '80, arrivato in biancoverde a luglio 2020 e che lo scorso 6 maggio -- ha regalato ai giovinazzesi la promozione in serie A2 Elite, ha risolto consensualmente il vincolo sportivo che lo legava al club del patronsino al termine della stagione sportiva 2023/24.Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e della professionalità espressa, il club di via Sanseverino augura a Ferreira Praciano, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - dice il ds- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».