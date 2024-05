Ancora maltempo nella giornata del 3 maggio. Allerta meteo gialla su Giovinazzo

Continua la breve ma intensa ondata di maltempo nel Nord Barese. La Protezione civile regionale ha diramato in giornata due messaggi di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali valida tra il 2 e il 3 maggio 2024. Nella giornata del 2 maggio l'allerta, valida dalle ore 14 alle ore 20 su tutto il territorio regionale con esclusione del Salento, era legata alla previsione di "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale".L'allerta per oggi, 3 maggio, valida su tutta la regione, è riferita alla previsione di