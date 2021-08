Giovinazzo C5, Jander Praciano chiude al mercato: «Resto qui»

«Ho ricevuto altre offerte economicamente migliori, ma ho deciso di rimanere a Giovinazzo e di ripagare sul parquet di gioco tutta».giura amore al club dianche per la stagione 2021/22: alle voci e alle dicerie di mercato il laterale offensivo brasiliano (12 gol e 15 assist lo scorso anno, in biancoverde, nda) ha voluto rispondere con decisione, senza fronzoli né interpretazioni di sorta. La sua carriera, per chi ancora se lo stesse chiedendo, proseguirà con il«È stato un torneo difficile sotto tutti i punti di vista - afferma l'atleta classe '80 - e credo sia stato il più complicato da quando sono arrivato in Italia: abbiamo disputato un campionato, quello di serie A2, che anche durante la pandemia non si è mai fermato. Il problema Covid-19 si è fatto sentire eccome, ma nonostante tutto siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo stagionale, la salvezza.». Più chiaro di così.Dunque Ferreira Praciano si appresta a vivere la sua seconda stagione consecutiva in riva al basso Adriatico: «Io e la mia famiglia siamo stati accolti molto bene a Giovinazzo e ci sono molto piaciute le persone e la città. Questa, poi - continua -, è una società seria composta da, con i piedi per terra e che sanno sin dove possono arrivare, senza mai fare il passo più lungo della gamba. Sono rimasto qui anche per il tifo che da sempre contraddistingue Giovinazzo:, è stato un peccato giocare senza pubblico. Per noi sono un orgoglio, speriamo di poter contare su di loro nella prossima stagione sportiva».Ferreira Praciano, nonostante l'età, ha ancora voglia di vincere, di continuare a farlo in un club proiettato nella sua seconda stagione consecutiva in serie A2: «Le aspettative sono buone - dice -. Siamo riusciti a mantenere la base della squadra e a prendere ottimi giocatori: siamo fiduciosi, disputeremo un buon campionato. Speriamo di poter contare sul supporto dei nostri tifosi,».