Giovinazzo C5 e Miki Grassi, le strade si dividono

non è più l'allenatore del. La società ha deciso di non rinnovare l'accordo in scadenza al termine della stagione sportiva 2020/21.Decisivo è stato l'incontro, avvenuto nella serata di mercoledì, tra l'allenatore e il presidente, dal lontano 2001 ininterrottamente alla guida del club, il quale ha descritto come «una delle decisioni più difficili» che abbia mai dovuto prendere nel corso degli ultimi 20 anni. Il colloquio ha messo la parola fine all'avventura del 52enne tecnico di Foggia in biancoverde, così, in vista della prossima annata sportiva,L'esperienza di Grassi (un nome che, in Capitanata, è leggenda: è stato l'artefice della scalata della Fuente Foggia dal campionato di serie C1 alla conquista della Coppa Italia di serie A2) al Giovinazzo C5 è duratacon la conquista della salvezza nel girone C di serie A2 con un turno d'anticipo (i biancoverdi si sono classificati noni, a) e un bilancio in campionato di«Una decisione complicata e sofferta quella presa dalla dirigenza del Giovinazzo C5 - fanno sapere dal quartier generale del sodalizio di via Sanseverino -. al termine di un periodo di riflessione. Gran lavoratore e profondo conoscitore di futsal - continua il club giovinazzese - l'allenatore si è subito fatto apprezzare per le sue grandi doti umane e tecniche e con l'impegno quotidiano, assieme all'intera squadra,al termine del torneo di serie A2».Riconoscendo la sua qualità, ringraziandolo per le prestazioni offerte e per avere partecipato in maniera fattiva alla storia societaria - è la chiosa conclusiva - i dirigenti delaugurano a, da sempre un esempio di professionalità, le migliori fortune professionali e umane.«Le nostre strade si separano - conclude il presidente Carlucci - ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa biancoverde e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal nazionale».