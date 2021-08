Giovinazzo C5, è l’ora di Bellaver: «Qui per puntare in alto»

È la volta buona.alnon è una burla di mercato. A ridosso del Ferragosto, fra caldo torrido, elevate temperature e venti sciroccali, il club del presidenteha realizzato il grande colpo dell'estate che comporta un evidente salto di qualità non solo per il pacchetto arretrato, ma per tutta la rosa che ha già all'occhiello gli ingaggi diL'atleta italo brasiliano, strappato alla concorrenza di molti club, è un nuovo giocatore del sodalizio di via Sanseverino: l'affare è diventato effettivo. «Ci sono delle situazioni facili e altre meno facili - le prime parole del centrale difensivo e laterale classe '91, lo scorso anno al Mirafin, in serie A2, a cui il Giovinazzo C5 ha consegnatodopo la partenza di Rafinha Lanziotti -. La mia trattativa è stata facile e veloce, nata all'improvviso e, quando il Giovinazzo C5 mi ha chiamato, ho accettato subito».«Il mister,, mi ha cercato con insistenza, mi ha voluto qui e lo ringrazio di cuore: essere richiesto da uno come lui, con cui ho già lavorato e vinto assieme, è un orgoglio. È stata una trattativa veloce, durata pochi giorni - dice ancora -. Il direttore sportivomi ha presentato il progetto che sin da subito mi è piaciuto. Ho tanto entusiasmo e voglia di fare bene».Bellaver, nato 30 anni fa a Farroupilha, nello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, è un centrale difensivo e laterale con un grande senso del gol. «Sì, è vero, sono un difensore e laterale - si presenta il neo atleta biancoverde - a cui piace arrivare molto in attacco. Le mie principali caratteristiche sono, dove posso giocarmela con qualsiasi tipo di pivot, anche con un giocatore di grande talento e potenza, ma».Proprio con Foletto, nel 2019/20, a Sala Consilina, prima di passare al Futsal Askl (in serie B) e al Mirafin (in serie A2), è stato uno dei principali protagonisti della vittoria del campionato di serie C1 e della conquista della Coppa Italia regionale. Vanta presenze in serie A con il, dove ha vinto lacon l'under 21, oltre ad aver disputato importanti campionati in serie A2 con il Maran Spoleto, il, dove ha alzato al cielo launder 21, il Gruppo Fassina e la Maran Nursia.Ma Bellaver, a Spoleto, ci era già stato in serie B, prima di indossare anche le maglie della Brillante Torrino, del, squadra con cui ha vinto il campionato di, del Bernalda e, in Puglia, quella delle, club con cui ha fatto incetta di titoli e trofei:Ora una nuova avventura nel tacco dello Stivale, in serie A2, a Giovinazzo (il cui nuovo muro difensivo sembra solido, senza crepe, pare difficile da buttar giù, nda), dove ritroverà mister Foletto: «Tutti mi hanno parlato molto bene del Giovinazzo C5, sia come ambiente che come club».«È una società seria, con persone serie che fanno futsal e che vogliono arrivare in alto - prosegue Bellaver -. Affronterò questa nuova sfida con il massimo impegno e attaccamento ai colori, sentendomi la maglia addosso e lavorando con il cuore: posso assicurare, senza stare a lesinare alcun risultato».Fra i suoi obiettivi «quello di disputare una bella stagione e un torneo importante. Lavorerò sodo e continuerò a migliorarmi - conclude Bellaver - per provare a vincere: mi aspetto un bel campionato e».