Giovinazzo C5, al PalaPoli di Molfetta arriva la Gear Siaz Piazza Armerina

Si giocherà al PalaPoli di Molfetta alle ore 15 di oggi pomeriggio il recupero della gara di campionato della diciannovesima giornata non disputatosi contro laper la presenza nel gruppo squadra dei siciliani di alcuni atleti positivi al Covid-19.Gli ospiti che non possono ancora ritenersi del tutto fuori dalla zona pericolo della classifica nonostante i 27 punti sin qui raggranellati, sono stata l'unica formazione ad aver inflitto ai biancoverdi una sconfitta all'andata con un 7-3 che finora è stata la gara più incolore disputata daldel presidenteNell'ultimo turno di campionato vincendo per 3-2 contro il Bovalino, inoltre, sono riusciti a conquistare sono riusciti a conquistare tre punti che consentono di tenere a debita distanza le avversarie, anche se questa vittoria è costata cara ai ragazzi guidati da mister Troia. Infatti in settimana il giudice sportivo ha fermato per il prossimo turno due dei suoi uomini migliori ovvero Bruno e il capocannoniere del girone, con 20 goal messi a segno oltre aAnche il roster dei responsabili tecnicidovrà fare a meno di, espulso in occasione della trasferta pareggiata a Reggio Calabria, ma proprio nel capoluogo calabrese ha ritrovato prontoal rientro da un lungo infortunio.L'atleta, al suo primo gol stagionale, ha presentato la sfida: «Aspettavo il rientro in campo da 6-7 mesi, il mio pensiero era rivolto costantemente a voler aiutare la squadra, anche se non nascondo che quando il mister mi ha chiamato per scendere in campo mi è tornata in mente la paura dell'incidente. Ma dopo il goal mi sono liberato di qualsiasi paura».«Sabato ci aspetta un incontro difficile e sicuramente cercheremo in tutti i modi di riscattare la prestazione incolore dell'andata. Ma voglio ringraziare in primis ilche mi è stato sempre vicino in questi lunghi mesi di inattività, ma ci tengo a ringraziare ancheche mi hanno seguito durante il non facile periodo della riabilitazione», ha concluso.Per dimostrare che la sconfitta dell'andata ha rappresentato solo un incidente di percorso, l'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 15.00 al PalaPoli di Molfetta prima di affrontare la settimana che porta alle Final Four di Policoro contro la Fortitudo Pomezia.