Giovinazzo C5, al PalaPansini arriva il Melilli. Ticket a 5 euro

Superate le lunghe e non facili trasferte di Regalbuto e Ispica immagazzinando 4 dei 6 punti disponibili, e che costituivano un bel bottino da sottoscrivere alla vigilia dei match, illavora per preparare il prossimo incontro in calendario.Non sarà facile dopo il lungo stop causa Covid-19 che ha costretto laa rinviare le partite, entrambe in casa, in programma con ile il derby con le. Ospite dei pugliesi sarà la capolistache guida la classifica con 34 punti e sta rispettando i pronostici della vigilia che davano per favorita la squadra siciliana alla vittoria finale del girone.All'andata i biancoverdi pareggiarono una partita (4-4), riacciuffando il risultato a soli 20 secondi dal termine, dopo una gara equilibrata e pirotecnica come si prevede lo sarà quella di sabato prossimo al PalaPansini (fischio d'inizio fissato alle ore 16.00) perché gli ospiti hanno dimostrato sinora sul campo il loro elevato tasso tecnico.Non a caso guida la classifica dei cannonieri del girone con 16 reti quel Rizzo che è uno degli uomini più in vista del roster guidato da mister Batata, ma attenzione all'esperienza del sempreverde Zanchetta e di un portiere estremamente affidabile come Boschiggia.I responsabili tecnicirecuperanoche hanno scontato il turno di squalifica a Ispica e cercheranno di non interrompere la striscia positiva di risultati, che è iniziata dopo la sconfitta di Piazza Armerina, e sicuramente la caratura degli avversari rappresenta un giusto incentivo.Il recupero di, già utilizzato parzialmente nella trasferta di Ispica, è sicuramente una buona notizia perché appena sarà in piena forma rappresenterà una freccia in più all'arco della compagine giovinazzese.Ed è lui il protagonista di questa settimana: «Non giocavo una partita ufficiale da marzo dello scorso anno a Gubbio, poi dopo l'infortunio la lunga riabilitazione con la società che mi è stata sempre vicina. Ad Ispica quando sono entrato in campo ho provato emozioni che mi mancavano da parecchio quasi fosse la prima volta che calcavo un campo di gioco. Ora spero di ritrovaree dare il mio apporto alla squadra».L'appuntamento per ammirare la prima della classe è per sabato 12 febbraio alle ore 16,00 presso il PalaPansini (ticket d'ingresso in vendita a soli) con direttasulla pagina del club del presidente