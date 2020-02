Fulmine a ciel sereno in casa AFP, si dimette Caricato: «Via per impegni professionali»

Nessuno poteva immaginare, anche e solo lontanamente, un epilogo del genere, ma la notizia ormai è ufficiale:non è più l'allenatore dell': una scelta sofferta, con il tecnico che rassegna le sue dimissioni a causa, come spiega lui stesso,«Rinuncio all'incarico - il suo virgolettato pubblicato sulla paginadella società -, impegni peraltro già esistenti al momento dell'accettazione dell'incarico, ma che si sono resi ingestibili con il proseguimento dell'attività sportiva. Onorato della scelta operata dalla società, porgo i migliori auguri per il prosieguo dell'attività e auguro i migliori risultati, scusandomi ancora per la suddetta decisione».Il club, dal canto suo, parla di separazione consensuale con, «che - si legge - sin dai primi contatti avvenuti a novembre, temeva questo. Troppi gli impegni lavorativi e familiari che lo avrebbero distolto dall'impegno richiestogli, accettato per il suo amore verso l'hockey su pista ed in particolare per i colori biancoverdi., per averci provato dimostrando grande attaccamento a Giovinazzo, con la speranza che un giorno ritorni».La squadra, intanto, è già tornata sotto le direttive di coach, che bene aveva fatto nel girone di: «Al nuovo mister - si legge ancora - l'augurio di portare l'dove merita e continuare nel progetto che questa società ha sempre sottoscritto».